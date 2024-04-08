Естонія та Люксембург зробили нові внески в ІТ-коаліцію

У Люксембурзі відбулося друге засідання Керівної групи ІТ-коаліції, на якій зібралися представники одинадцяти країн-учасниць, семи країн-спостерігачів, ЄС та НАТО. Під час засідання створили чотири тематичні експертні групи для обміну експертизою. Кілька країн, зокрема Естонія та Люксембург, оголосили про подальші фінансові внески в ІТ-Коаліцію.
Про це йдеться у повідомленні Міноборони.
Під час зустрічі учасники ознайомилися зі статусом поточних закупівель та пріоритетів на 2024 рік. Крім того, учасники та спостерігачі ІТ-коаліції працювали над дорожньою картою для планування закупівель у 2024 році та наступних роках. Ця дорожня карта дозволяє краще координувати та планувати внески учасників.
Директор з питань озброєння Люксембургу полковник Гі Хоффман повідомив, що з часу останньої зустрічі Керівної Групи в лютому вдалося прискорити процеси закупівель. Зокрема, розмістили перші замовлення, а перші поставки вже в дорозі.
Заступниця Міністра оборони України Катерина Черногоренко зазначила, що всі внески, зроблені учасниками коаліції, допомагають закривати критичні потреби українських військових та ІТ-інфраструктури. Також вона запросила більше країн доєднуватися до ініціативи та не зупинятися у підтримці України.
"Внески, швидка закупівля і поставки – те, чого ми зараз потребуємо найбільше", – заявила вона.
Заступниця Міністра оборони Естонії з планування політики Туулі Дунетон повідомила, що ІТ-коаліція є важливою частиною підтримки України, оскільки вона допомагає зміцнити технологічну перевагу на полі бою.
"Я рада зазначити, що ми зробили крок вперед у заповненні прогалин у здатностях України через ІТ-коаліцію. В найближчий час можемо очікувати, що до нас приєднаються ще більше країн, а також на додаткові внески та перші поставки обладнання для України", – сказала вона.
- ІТ-коаліція — це група держав у межах Контактної групи з питань оборони України («формат Рамштайн») під керівництвом Естонії та Люксембургу. Вона зосереджена на наданні підтримки Міністерству оборони та ЗСУ у сфері ІТ, зв’язку та кібербезпеки.
- Ідею створити таку групу підтримали учасники зустрічі у "форматі Рамштайн" торік у червні.