Естонія та Люксембург зробили нові внески в ІТ-коаліцію

Від моменту останнього засідання у лютому, вдалося прискорити процеси закупівель. Зокрема, розмістили перші замовлення, а перші поставки вже в дорозі.

У Люксембурзі відбулося друге засідання Керівної групи ІТ-коаліції, на якій зібралися представники одинадцяти країн-учасниць, семи країн-спостерігачів, ЄС та НАТО. Під час засідання створили чотири тематичні експертні групи для обміну експертизою. Кілька країн, зокрема Естонія та Люксембург, оголосили про подальші фінансові внески в ІТ-Коаліцію.

Про це йдеться у повідомленні Міноборони.

Під час зустрічі учасники ознайомилися зі статусом поточних закупівель та пріоритетів на 2024 рік. Крім того, учасники та спостерігачі ІТ-коаліції працювали над дорожньою картою для планування закупівель у 2024 році та наступних роках. Ця дорожня карта дозволяє краще координувати та планувати внески учасників.

Директор з питань озброєння Люксембургу полковник Гі Хоффман повідомив, що з часу останньої зустрічі Керівної Групи в лютому вдалося прискорити процеси закупівель. Зокрема, розмістили перші замовлення, а перші поставки вже в дорозі.

Заступниця Міністра оборони України Катерина Черногоренко зазначила, що всі внески, зроблені учасниками коаліції, допомагають закривати критичні потреби українських військових та ІТ-інфраструктури. Також вона запросила більше країн доєднуватися до ініціативи та не зупинятися у підтримці України.

"Внески, швидка закупівля і поставки – те, чого ми зараз потребуємо найбільше", – заявила вона.

Заступниця Міністра оборони Естонії з планування політики Туулі Дунетон повідомила, що ІТ-коаліція є важливою частиною підтримки України, оскільки вона допомагає зміцнити технологічну перевагу на полі бою.

"Я рада зазначити, що ми зробили крок вперед у заповненні прогалин у здатностях України через ІТ-коаліцію. В найближчий час можемо очікувати, що до нас приєднаються ще більше країн, а також на додаткові внески та перші поставки обладнання для України", – сказала вона.