У МЗС розповіли, як комунікуватимуть з країнами Латинської Америки та Карибського басейну

У Дипломатичній академії України імені Геннадія Удовенка при МЗС України вчора відбулася презентація публічної частини комунікаційної стратегії “Україна ‒ держави Латинської Америки та Карибського басейну”, інформує пресслужба міністерства.
Це перша така стратегія, напрацьована відомством.
Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба наголосив, що пріоритети президента Володимира Зеленського у зовнішній політиці полягають саме в тому, щоб відкривати нові горизонти для Києва та збільшувати присутність нашої держави у ключових регіонах світу.
Стратегія запланована на трирічний період ‒ до 2026 року. Документ спрямований на поглиблення та розширення комунікаційних звʼязків України з державами регіону.
Стратегія містить глибинний аналіз медіаландшафтів країн Латинської Америки і Карибського басейну, ґрунтовний аналіз антиукраїнських наративів, що поширюються в регіоні та інструменти з протидії дезінформації.
Документ чітко визначає ключові наративи та детальні рекомендації щодо стратегічних комунікацій України. “Стратегія є дорожньою картою ефективної взаємодії з кожною країною-партнером. Особливу увагу було приділено субрегіональним та міжрегіональним інтеграційним об'єднанням, велика кількість яких визначає унікальність цього регіону”, ‒ зазначили у МЗС.
- У квітні заступниця міністра закордонних справ Ірина Боровець в інтерв'ю Укрінформу заявила, що наша держава не володіє достатнім ресурсом, щоб займатися розбудовою відносин з відверто антиукраїнськими державами. Йшлося, зокрема, про три країни Латинської Америки: Нікарагуа, Венесуелу та Кубу. МЗС не включає їх до плану дій щодо реалізації стратегії взаємодії у регіоні.
- Раніше у травні Україна запропонувала Аргентині та Чилі створити зону вільної торгівлі. Зокрема є зацікавлення компаній із фармацевтичного та агросектору, а також переробної промисловості.
- Торік у грудні Аргентина погодилася провести на початку 2024 саміт з лідерами Латинської Америки, який буде присвячений Україні.