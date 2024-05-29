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У МЗС розповіли, як комунікуватимуть з країнами Латинської Америки та Карибського басейну

Міністерство представило першу в історії статегію з комунікації з регіоном.

У МЗС розповіли, як комунікуватимуть з країнами Латинської Америки та Карибського басейну
Фото: EPA/UPG

У Дипломатичній академії України імені Геннадія Удовенка при МЗС України вчора відбулася презентація публічної частини комунікаційної стратегії “Україна ‒ держави Латинської Америки та Карибського басейну”, інформує пресслужба міністерства.

Це перша така стратегія, напрацьована відомством.

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба наголосив, що пріоритети президента Володимира Зеленського у зовнішній політиці полягають саме в тому, щоб відкривати нові горизонти для Києва та збільшувати присутність нашої держави у ключових регіонах світу.

Стратегія запланована на трирічний період ‒ до 2026 року. Документ спрямований на поглиблення та розширення комунікаційних звʼязків України з державами регіону. 

Фото: МЗС

Стратегія містить глибинний аналіз медіаландшафтів країн Латинської Америки і Карибського басейну, ґрунтовний аналіз антиукраїнських наративів, що поширюються в регіоні та інструменти з протидії дезінформації. 

Документ чітко визначає ключові наративи та детальні рекомендації щодо стратегічних комунікацій України. “Стратегія є дорожньою картою ефективної взаємодії з кожною країною-партнером. Особливу увагу було приділено субрегіональним та міжрегіональним інтеграційним об'єднанням, велика кількість яких визначає унікальність цього регіону”, ‒ зазначили у МЗС.

  • У квітні заступниця міністра закордонних справ Ірина Боровець в інтерв'ю Укрінформу заявила, що наша держава не володіє достатнім ресурсом, щоб займатися розбудовою відносин з відверто антиукраїнськими державами. Йшлося, зокрема, про три країни Латинської Америки: Нікарагуа, Венесуелу та Кубу. МЗС не включає їх до плану дій щодо реалізації стратегії взаємодії у регіоні.
  • Раніше у травні Україна запропонувала Аргентині та Чилі створити зону вільної торгівлі. Зокрема є зацікавлення компаній із фармацевтичного та агросектору, а також переробної промисловості.
  • Торік у грудні Аргентина погодилася провести на початку 2024 саміт з лідерами Латинської Америки, який буде присвячений Україні. 
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