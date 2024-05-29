У МЗС розповіли, як комунікуватимуть з країнами Латинської Америки та Карибського басейну

Міністерство представило першу в історії статегію з комунікації з регіоном.

У Дипломатичній академії України імені Геннадія Удовенка при МЗС України вчора відбулася презентація публічної частини комунікаційної стратегії “Україна ‒ держави Латинської Америки та Карибського басейну”, інформує пресслужба міністерства.

Це перша така стратегія, напрацьована відомством.

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба наголосив, що пріоритети президента Володимира Зеленського у зовнішній політиці полягають саме в тому, щоб відкривати нові горизонти для Києва та збільшувати присутність нашої держави у ключових регіонах світу.

Стратегія запланована на трирічний період ‒ до 2026 року. Документ спрямований на поглиблення та розширення комунікаційних звʼязків України з державами регіону.

Фото: МЗС

Стратегія містить глибинний аналіз медіаландшафтів країн Латинської Америки і Карибського басейну, ґрунтовний аналіз антиукраїнських наративів, що поширюються в регіоні та інструменти з протидії дезінформації.

Документ чітко визначає ключові наративи та детальні рекомендації щодо стратегічних комунікацій України. “Стратегія є дорожньою картою ефективної взаємодії з кожною країною-партнером. Особливу увагу було приділено субрегіональним та міжрегіональним інтеграційним об'єднанням, велика кількість яких визначає унікальність цього регіону”, ‒ зазначили у МЗС.