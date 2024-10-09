Загарбники планують “антитерористичні навчання” на ТОТ Запорізької області

На ТОТ Запорізької областіросіяни готуються до масштабних “антитерористичних навчань”.
Про це повідомляє Центр нацспротиву.
“Після серії успішних дій підпілля щодо ліквідації зрадників на тимчасово окупованих територіях росіяни планують посилити “контррозвідувальний режим”, - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що під час “навчань” посилять патрулювання вулиць, вибіркові перевірки населення, збільшать кількість блокпостів й проведуть рейди по населеним пунктам.
В Центрі нацспротиву повідомили, що ці навчання - ширма для проведення терору проти українців.
Також Центр національного спротиву закликає бути пильними на час проведення “навчань” й повідомляти маршрути пересування поліцаїв до чат-бота, або до спеціальної форми на сайті.