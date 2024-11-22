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Збірна України дізналася, з ким гратиме у стикових поєдинках Ліги націй УЄФА

Українці зустрічалися із цим суперником на Євро-2024.

Збірна України дізналася, з ким гратиме у стикових поєдинках Ліги націй УЄФА
Українець Віталій Миколенко на Євро-2024.
Фото: EPA/UPG

Сьогодні відбулося жеребкування стикових поєдинків Ліги націй УЄФА.

Про це повідомили на офіційному сайті УЄФА.

Україна у матчі за вихід до Ліги А гратиме з Бельгією. Матчі заплановано на 20 та 23 березня 2025 року. Перша гра буде номінально домашньою для підопічних Сергія Реброва.

Усі результати жеребкування матчів за вихід до Ліги А:

  • Туреччина - Угорщина
  • Україна - Бельгія
  • Австрія - Сербія
  • Греція - Шотландія

Результати жеребкування 1/4 фіналу Ліги націй:

  • Нідерланди – Іспанія 
  • Хорватія – Франція 
  • Данія – Португалія 
  • Італія – Німеччина 

Нагадаємо, збірна України зустрічалася із Бельгією у третьому турі групового етапу Чемпіонату Європи-2024. Поєдинок, за підсумками якого Україна завершила виступи на Євро, завершився без голів.

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