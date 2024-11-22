Збірна України дізналася, з ким гратиме у стикових поєдинках Ліги націй УЄФА

Сьогодні відбулося жеребкування стикових поєдинків Ліги націй УЄФА.
Про це повідомили на офіційному сайті УЄФА.
Україна у матчі за вихід до Ліги А гратиме з Бельгією. Матчі заплановано на 20 та 23 березня 2025 року. Перша гра буде номінально домашньою для підопічних Сергія Реброва.
Усі результати жеребкування матчів за вихід до Ліги А:
- Туреччина - Угорщина
- Україна - Бельгія
- Австрія - Сербія
- Греція - Шотландія
Результати жеребкування 1/4 фіналу Ліги націй:
- Нідерланди – Іспанія
- Хорватія – Франція
- Данія – Португалія
- Італія – Німеччина
Нагадаємо, збірна України зустрічалася із Бельгією у третьому турі групового етапу Чемпіонату Європи-2024. Поєдинок, за підсумками якого Україна завершила виступи на Євро, завершився без голів.