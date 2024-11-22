Збірна України дізналася, з ким гратиме у стикових поєдинках Ліги націй УЄФА

Українці зустрічалися із цим суперником на Євро-2024.

Сьогодні відбулося жеребкування стикових поєдинків Ліги націй УЄФА.

Про це повідомили на офіційному сайті УЄФА.

Україна у матчі за вихід до Ліги А гратиме з Бельгією. Матчі заплановано на 20 та 23 березня 2025 року. Перша гра буде номінально домашньою для підопічних Сергія Реброва.

Усі результати жеребкування матчів за вихід до Ліги А:

Туреччина - Угорщина

Україна - Бельгія

Австрія - Сербія

Греція - Шотландія

Результати жеребкування 1/4 фіналу Ліги націй:

Нідерланди – Іспанія

Хорватія – Франція

Данія – Португалія

Італія – Німеччина

Нагадаємо, збірна України зустрічалася із Бельгією у третьому турі групового етапу Чемпіонату Європи-2024. Поєдинок, за підсумками якого Україна завершила виступи на Євро, завершився без голів.