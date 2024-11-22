Формула-1. Гран-прі Лас-Вегаса. Чемпіона можуть визначити на цих вихідних

Гонка у «місті гріхів»
США готуються втретє у цьому сезоні прийняти етап Формули-1. Останнім у серії гонок від Сполучених Штатів стане етап у «місті гріхів». Саме так у народі називають Лас-Вегас – місто азарту, розпусти та вічного свята.
Гран-прі у Лас-Вегасі проведуть лише вдруге в історії. Дебютна гонка на цій трасі відбулася торік. Перемогу тоді святкував нідерландський пілот Макс Ферстаппен, який виступає за Red Bull.Траса завдовжки 6,2 км розташована в самому серці Лас-Вегаса і проходить вулицями міста повз знамениті казино та готелі. Вона закручена проти годинникової стрілки, містить 17 поворотів: 11 лівих і 6 правих. Всього на нас і пілотів очікує 50 кіл.
Варто сказати про довгу, майже двокілометрову пряму, яка поступається лише двокілометровій прямій у Баку. Саме тут машини зможуть розігнатися до 350 км/год і вище.Якщо порівнювати з минулим роком, організатори роблять все, щоб траса стала більш безпечною: праворуч від в'їзду на піт-лейн встановлено новий захисний бар'єр. А в паркані, що розділяє трасу та піт-волл, з'явилися додаткові виходи для евакуації машин. Окрім того, організатори повідомили, що збільшили кількість маршальських постів.
Макс Ферстаппен vs Ландо Норріс
Попри проблеми Red Bull із болідом у другій частині сезону, Макс Ферстаппен вже цими вихідними може стати чотириразовим чемпіоном Формули-1. У нідерландця була безвиграшна серія із 10 гонок, але навіть вона, схоже, не завадить йому знову стати чемпіоном Королівських перегонів. Ймовірність тріумфу Макса є вкрай високою. За три гонки до кінця сезону нідерландець випереджає свого найближчого переслідувача на 62 очки. Завадити лідеру стати переможцем вже після гонки у Лас-Вегасі потенційно зможе лише Ландо Норріс.
Щоб зберегти інтригу в сезоні, Норрісу потрібно набрати на три очки більше, ніж його суперник. Тож, насправді для Ферстаппена все дуже просто: у Вегасі йому потрібно фінішувати вище за Норріса, і тоді він зможе відсвяткувати черговий чемпіонський титул. Ба більше, якщо обидва пілоти не наберуть очки, Макс все одно стає чемпіоном.
Залік Формули-1 перед Гран-прі Лас-Вегаса (п'ятірка кращих):
- Макс Ферстаппен (Red Bull) — 393
- Ландо Норріс (Mclaren) — 331
- Шарль Леклер (Ferrari) — 307
- Оскар Піастрі (Mclaren) — 262
- Карлос Сайнс (Ferrari) — 244
Мільйон доларів за вік-енд у Вегасі. Чому віп-квиток коштує так дорого?
Подивитися наживо на ймовірну перемогу Ферстаппена у гонці дозволити собі зможе не кожен. Далеко не кожен. Ціна віп-пакета на етап Формули-1 у Лас-Вегасі становить один мільйон доларів США. Трохи шокує, так?
Втім, окрім кваліфікацій та самої гонки, щасливий власник цього віп-пакета отримає чимало послуг. Перш за все, за ці гроші для покупця та його п'ятьох гостей організують переліт до Лас-Вегасу на приватному літаку. З аеропорту Aston Martin довезе їх до курорту Fleur de Lis Chateau, в якому вони житимуть протягом усіх днів вік-енду. У ресторані курорту гості з приставкою -віп зможуть поласувати вечерею за 20 тисяч доларів.
Ще один бонус полягає у тому, що у вартість пакета включено віп-столик у нічному клубі LIV у Лас-Вегасі та депозит на їжу та напої на ту ж суму. Ну і наостанок. У вартість віп-пакета входить новий автомобіль обмеженої серії Aston Martin Vanquish 2025 року випуску, ціна на який стартує від 434 тисяч доларів. Ось що буває, коли Гран-прі Формули-1 проходить у «місті гріхів».
Кубок конструкторів
Значно більше інтриги зберігається у Кубку конструкторів. Mclaren випереджає Ferrari на 36 очок, а Red Bull відстає від останніх на 13 пунктів. Це означає, що боротьба за чемпіонство тут точно не завершиться наступного етапу.
Mclaren, Ferrari, Red Bull - саме ця трійка зберігає шанс виграти Кубок Конструкторів. Будь-яка помилка когось із пілотів цих команд може вартувати перемоги у загальному заліку.
Якщо «бикам» вдасться здобути золотий дубль у Лас-Вегасі, а Mclaren не заробить жодного очка, то, окрім чемпіонства Макса Ферстаппена, австрійська команда наблизиться до «помаранчевих» на комфортну для себе відстань у 5 залікових балів.
Залік Кубка конструкторів перед Гран-прі Лас-Вегаса (п'ятірка кращих):
- Mclaren — 593
- Ferrari — 557
- Red Bull — 544
- Mercedes — 382
- Aston Martin — 86
Гонка Гран-прі Лас-Вегаса розпочнеться у неділю, 24 листопада, о 8:00 за Києвом.