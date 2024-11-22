Формула-1. Гран-прі Лас-Вегаса. Чемпіона можуть визначити на цих вихідних

До завершення сезону Формули-1 залишилось три етапи. Ймовірно, що саме цими вихідними ми дізнаємось переможця Королівських перегонів цього сезону. Чи вдасться Максу Ферстаппену вчетверте поспіль стати чемпіоном світу та хто може нав’язати йому боротьбу на шляху до корони – читайте на Lb.ua.

Гонка у «місті гріхів»

США готуються втретє у цьому сезоні прийняти етап Формули-1. Останнім у серії гонок від Сполучених Штатів стане етап у «місті гріхів». Саме так у народі називають Лас-Вегас – місто азарту, розпусти та вічного свята.

Гран-прі у Лас-Вегасі проведуть лише вдруге в історії. Дебютна гонка на цій трасі відбулася торік. Перемогу тоді святкував нідерландський пілот Макс Ферстаппен, який виступає за Red Bull.Траса завдовжки 6,2 км розташована в самому серці Лас-Вегаса і проходить вулицями міста повз знамениті казино та готелі. Вона закручена проти годинникової стрілки, містить 17 поворотів: 11 лівих і 6 правих. Всього на нас і пілотів очікує 50 кіл.

Фото: EPA/UPG Траса Формули-1 у Лас-Вегасі

Варто сказати про довгу, майже двокілометрову пряму, яка поступається лише двокілометровій прямій у Баку. Саме тут машини зможуть розігнатися до 350 км/год і вище.Якщо порівнювати з минулим роком, організатори роблять все, щоб траса стала більш безпечною: праворуч від в'їзду на піт-лейн встановлено новий захисний бар'єр. А в паркані, що розділяє трасу та піт-волл, з'явилися додаткові виходи для евакуації машин. Окрім того, організатори повідомили, що збільшили кількість маршальських постів.

Макс Ферстаппен vs Ландо Норріс

Попри проблеми Red Bull із болідом у другій частині сезону, Макс Ферстаппен вже цими вихідними може стати чотириразовим чемпіоном Формули-1. У нідерландця була безвиграшна серія із 10 гонок, але навіть вона, схоже, не завадить йому знову стати чемпіоном Королівських перегонів. Ймовірність тріумфу Макса є вкрай високою. За три гонки до кінця сезону нідерландець випереджає свого найближчого переслідувача на 62 очки. Завадити лідеру стати переможцем вже після гонки у Лас-Вегасі потенційно зможе лише Ландо Норріс.

Фото: EPA/UPG Нідерландець Макс Ферстаппен у своєму боліді

Щоб зберегти інтригу в сезоні, Норрісу потрібно набрати на три очки більше, ніж його суперник. Тож, насправді для Ферстаппена все дуже просто: у Вегасі йому потрібно фінішувати вище за Норріса, і тоді він зможе відсвяткувати черговий чемпіонський титул. Ба більше, якщо обидва пілоти не наберуть очки, Макс все одно стає чемпіоном.

Фото: EPA/UPG Британець Ландо Норріс (праворуч) у Лас-Вегасі перед тренуванням

Залік Формули-1 перед Гран-прі Лас-Вегаса (п'ятірка кращих):

Макс Ферстаппен (Red Bull) — 393 Ландо Норріс (Mclaren) — 331 Шарль Леклер (Ferrari) — 307 Оскар Піастрі (Mclaren) — 262 Карлос Сайнс (Ferrari) — 244

Мільйон доларів за вік-енд у Вегасі. Чому віп-квиток коштує так дорого?

Подивитися наживо на ймовірну перемогу Ферстаппена у гонці дозволити собі зможе не кожен. Далеко не кожен. Ціна віп-пакета на етап Формули-1 у Лас-Вегасі становить один мільйон доларів США. Трохи шокує, так?

Втім, окрім кваліфікацій та самої гонки, щасливий власник цього віп-пакета отримає чимало послуг. Перш за все, за ці гроші для покупця та його п'ятьох гостей організують переліт до Лас-Вегасу на приватному літаку. З аеропорту Aston Martin довезе їх до курорту Fleur de Lis Chateau, в якому вони житимуть протягом усіх днів вік-енду. У ресторані курорту гості з приставкою -віп зможуть поласувати вечерею за 20 тисяч доларів.

Фото: astonmartin.com Aston Martin Vanquish 2025

Ще один бонус полягає у тому, що у вартість пакета включено віп-столик у нічному клубі LIV у Лас-Вегасі та депозит на їжу та напої на ту ж суму. Ну і наостанок. У вартість віп-пакета входить новий автомобіль обмеженої серії Aston Martin Vanquish 2025 року випуску, ціна на який стартує від 434 тисяч доларів. Ось що буває, коли Гран-прі Формули-1 проходить у «місті гріхів».

Кубок конструкторів

Значно більше інтриги зберігається у Кубку конструкторів. Mclaren випереджає Ferrari на 36 очок, а Red Bull відстає від останніх на 13 пунктів. Це означає, що боротьба за чемпіонство тут точно не завершиться наступного етапу.

Mclaren, Ferrari, Red Bull - саме ця трійка зберігає шанс виграти Кубок Конструкторів. Будь-яка помилка когось із пілотів цих команд може вартувати перемоги у загальному заліку.

Фото: EPA/UPG Макс Ферстаппен під час гонки

Якщо «бикам» вдасться здобути золотий дубль у Лас-Вегасі, а Mclaren не заробить жодного очка, то, окрім чемпіонства Макса Ферстаппена, австрійська команда наблизиться до «помаранчевих» на комфортну для себе відстань у 5 залікових балів.

Залік Кубка конструкторів перед Гран-прі Лас-Вегаса (п'ятірка кращих):

Mclaren — 593 Ferrari — 557 Red Bull — 544 Mercedes — 382 Aston Martin — 86

Гонка Гран-прі Лас-Вегаса розпочнеться у неділю, 24 листопада, о 8:00 за Києвом.