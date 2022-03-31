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Сьогодні по трьох гумкоридорах на власному транспорті до Запоріжжя доїхали 1458 людей

Також до Мелітополя  доїхали 12 автобусів з гуманітарною допомогою, однак її захопили росіяни.

Сьогодні по трьох гумкоридорах на власному транспорті до Запоріжжя доїхали 1458 людей
Фото: скрин відео

Міністерка реінтеграції окупованих територій Ірина Верещук розповіла про результати роботи гуманітарних коридорів 31 березня.

Так, по трьох погоджених евакуаційних шляхах сьогодні на власному транспорті до Запоріжжя доїхали 1 458 людей. Із них 631 людина - з Маріуполя та 827 мешканців міст Запорізької області (Бердянськ, Мелітополь, Енергодар, Пологи, Оріхів, Гуляйполе та Василівка).

Сьогодні до Бердянська доїхали 45 автобусів для евакуації, однак, російські окупанти в місто їх не пустили.

"600 людей вийшли до автобусів  і завтра зранку мають виїхати до Запоріжжя. Більше 30 автобусів залишаються на вїзді до міста Бердянськ, щоб зранку забрати маріупольців і мешканців Бердянська до Запоріжжя. Також до Мелітополя сьогодні доїхали 12 автобусів для евакуації людей, завантажені гуманітарною допомогою",- розповіла Верещук.

Вона зазначила, що всю гуманітарну допомогу забрали російські військові. Це - 14 тон продовольства та медикаментів.

Верещук додала, що наразі ведуться перемовини, щоб автобуси були повернуті, а мешканці Мелітополя могли завтра на них виїхати до Запоріжжя.

Також сьогодні з міста Енергодар сьогодні виїхали 50 приватних машин з людьми та автобус з дітьми. Вони пройшли всі блокпости і зараз доїзжають до Запоріжжя.

"Завтра ми продовжимо пробивати гуманітарний коридор до Маріуполя і не залишимо наших людей самих", - наголосила Верещук.

Нагадаємо, Міжнародний Комітет Червоного Хреста повідомив Україні, що РФ підтвердила готовність відкрити доступ до Маріуполя для гуманітарної колони. Вона має пройти транзитом через Бердянськ. 28 автобусів повинні отримати дозвіл на проїзд через російський блокпост у Василівці. Ще 17 автобусів уже виїхали із Запоріжжя.

 

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