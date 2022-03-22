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Російські війська пошкодили в Україні понад 4 тис. будинків, - ДСНС

У перелік не увійшли споруди з окупованих територій.

Російські війська пошкодили в Україні понад 4 тис. будинків, - ДСНС
Фото: Pravda Gerashchenko

З 24 лютого, від початку війни Росії проти України, окупанти повністю знищили 651 будинок, а частково пошкодили близько 3780 житлових будинків. Про це повідомляє Укрінформ з посиланням на брифінг заступника голови Державної служби з надзвичайних ситуацій Романа Примуша. 

«Вже маємо аналітику по кількості уражених будівель. Близько 3780 житлових будинків частково пошкоджено, повністю знищено 651 житловий будинок», – сказав Примуш.

При цьому, за його словами, ця статистика відображає лише ті об'єкти, де рятувальники можуть оцінити обсяг завданої шкоди, не наражаючи на небезпеку своє життя, і вона не стосується окупованих територій. Тож масштаби руйнувань є значно більшими.

Водночас, за словами Примуша, ДСНС вже розробляє плани відновлення зруйнованої цивільної інфраструктури країни.

«Ми вже займаємося комплектуванням сил для майбутнього відновлення країни», – зазначив він.

Нагадаємо, міністерство оборони США дійшло висновку, що російські війська навмисно атакують цивільні об'єкти в Україні.

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