Зеленський: Російські військові не знають, що це таке - свобода

Президент Володимир Зеленський звернувся до українців за підсумками 26-го дня війни проти російських окупантів.

"Вільний народе вільної країни. Завершився 26-й день повномасштабної війни після восьми років агресії на сході нашої держави. Ворог потроху намагається ворушитися, десь - перейти у наступ. Десь - захопити нашу дорогу. Десь - переправитисяь через річку... Українська армія - молодці. Відбиває ці намагання і стримує окупантів", - сказав Зеленський.

Він зазначив, що цієї доби російські війська завдали удари "Градами" по Житомирській област, де отримали гідну відповідь. Також на Харківщині під Чугуєвом було збито черговий ворожий літак.

"Наші військові назбивали стільки літаків та гвинтокрилів, що залишається тільки дивуватися, що в їхніх пілотів замість розуму - невже також пустота? Я сказав "також" невипадково, тому що точно пустота у них замість серця і замість душі", - сказав президент.

Зеленський нагадав, що в Харкові росіяни вбили Бориса Романченка - колишнього в'язня нацистських концтаборів. Йому було 96 років.

"Вдумайтесь, скільки всього він пройшов... Він вижив у "конвеєрах смерті", створених гітлерівцями, а був убитий російським снарядом. З кожним днем все очевидніше, що для них таке - "денацифікація"", - наголосив президент.

Зеленсбкий також згадав, що сьогодні в Херсоні окупанти стріляли по людях, які вийшли на мирний мітинг за свою свободу, за нашу свободу.

"Російські військові не знають, що це таке - мати свободу. Їх нагнали сюди, ніби засуджених. Засуджених на смерть і на ганьбу", - зазначив він.

Президент повідомив, що в Запорізькій області під обстріл росіян потрапила колона з мирними мешканцями, де було багато дітей. Четверо дітей госпіталізовані, двоє - у важкому стані.

Президент подякував, за евакуацію мирних мешканців та доставку гуманітарної допомоги. Він наголосив, що наразі координує позиції з міжнародними партнерами напередодні важливих самітів - 24 березня відбудуться зустрічі "Великої сімки", лідерів держав НАТО.

"Наша позиція там точно прозвучить. Прозвучить, повірте мені, міцно", - додав Зеленський.

Нагадаємо, раніше президент звернувся до жителів українських міст, які мужньо протистоять російським окупантам. Він закликав виганяти з країни усіх тих рабів, яких прислала Росія.