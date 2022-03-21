Російська газета опублікувала й видалила реальні дані міноборони рф про втрати в Україні

Російське видання "Комсомольская правда" опублікувало реальні дані про кількість загиблих військових, однак уже через кілька годин цю інформацію було видалено. Менш із тим, сервіси веб-архівів зберегли оригінальну публікацію. Скріншоти поширилися по соціальних мережах, реальність публікації підтвердив журналіст Bellingcat Христо Грозєв.

I couldn't believe this was not a faked screenshot, but indeed, it's not. https://t.co/APYgX7gfUn — Christo Grozev (@christogrozev) March 21, 2022

В оригінальній публікації наведено дані Генштабу ЗСУ, згідно з якими за три тижні війни (до 20 березня) в Україні загинуло майже 14700 російських військових. Також росія втратила 96 літаків, 118 вертольотів.

У Міноборони Росії нібито "спростувало" цю інформацію, навівши власні дані: "в ході спецоперації на Україні ЗС РФ втратили вбитими 9861 людини, поранення отримали 16153 людини".

Нагадаємо, в росії лише один раз озвучили втрати: ішлося про 498 загиблих і близько 1600 поранених, але понад два тижні ці дані ніяк не оновлювалися, хоча в регіональних ЗМІ з'явилася низка публікацій про загибель місцевих мешканців.