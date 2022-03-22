Грецький дипломат про Маріуполь: Те, що бачив, я сподіваюся, ніхто ніколи не побачить

Генеральний консул Греції Маноліс Андрулакіс, останній дипломат ЄС, евакуйований з блокадного Маріуполя, заявив, що місто поповнює ряди місць, відомих тим, що вони були зруйновані у війнах.Про це повідомляє Reuters.
«Те, що бачив, я сподіваюся, ніхто ніколи не побачить, – сказав він. – Маріуполь увійде до списку міст, які повністю зруйновані війною, мені не потрібно їх називати – це Герніка, Ковентрі, Алеппо, Грозний, Ленінград».
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Маноліс Андрулакіс допомагав громадянам Греції та етнічних грекам евакуюватись із міста після вторгнення Росії в Україну.За даними МЗС Греції, Андрулакіс був останнім дипломатом ЄС, який залишив Маріуполь.
Російські війська влаштували в Маріуполі гуманітарну катастрофу. Місто перебуває в оточенні, через постійні обстріли та бомбардування загинули тисячі його мешканців. Росіяни заважають евакуації та не дозволяють доставляти гуманітарну допомогу. У місті відсутня електроенергія та водопостачання.
У середньому за добу на Маріуполь російські окупанти скидають від 50 до 100 авіабомб.