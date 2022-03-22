Питання Криму і Донбасу потрібно обговорювати після припинення війни, – Зеленський

На першій зустрічі з президентом Росії питання Криму і Донбасу будуть підніматися в обов'язковому порядку, проте швидко їх вирішити не вдасться.

Про Володимир Зеленський заявив в інтерв’ю європейським суспільним мовникам.

«На першій зустрічі з президентом Росії я готовий піднімати ці питання, вони актуальні. Для нас вони важливі. Але я впевнений, що це рішення буде не в цій зустрічі», – заявив він, додавши, що спочатку потрібно припинити війну і надати Україні гарантії безпеки.

«Я вважаю, що це дуже важка історія для всіх. І Крим, і Донбас. Щоб там знайти який-небудь вихід, потрібно зробити цей перший крок – гарантії безпеки і закінчення війни. При цьому домовитися про те, що ми вирішуємо питання тимчасово окупованих територій, ми повинні їх вирішити, але після цього. Чому? Тому що все дуже гаряче. Закінчиться цей блок, і після цього давайте говорити», – заявив він.

Володимир Зеленський також заявив, що остаточно вирішувати компроміси на переговорах між Україною і РФ буде всеукраїнський референдум. Йдеться про питання гарантій безпеки, і тимчасово окупованих територій Донбасу і Криму.

Нагадаємо, за словами президента, є країни НАТО, «які хочуть бути гарантами безпеки і готові робити все те, що повинен був би робити Альянс, якби ми були його членами».