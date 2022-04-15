Бомбосховища в Україні: що передбачає післявоєнна відбудова?

Те, що Україні, м’яко кажучи, не пощастило з сусідом, з болем розуміємо всі. росія для усіх нас – кровожерливий ворог на віки і навряд настане час, коли б українці почувалися в безпеці поруч з нею і пробачили скоєне. Думки про майбутнє спонукають діяти вже сьогодні, створюючи для населення країни надійний захист. Зокрема, в домівках та в інфраструктурних об’єктах у вигляді бомбосховищ. Сьогодні, розробляючи концепцію відшкодування державою житла для тих, чиє житло знищив та пошкодив окупант, розмірковуємо одразу про те, яким воно буде. Що знаємо точно: повинне витримати потенційний удар ворога.

Коли аналізують питання укриттів, насамперед беруть за основу досвід Ізраїлю, який вже довгий час живе у війні. Втім, це далеко не єдина країна, яка будує з бомбосховищами. Це стосується і Швейцарії, де відповідне будівництво триває і сьогодні. Проте вони не є обов’язковими при зведенні нового дому (хоча більшість з новобудов їх таки мають). Мова про те, що всі об’єкти, які служать людям, повинні мати принаймні захищений, спеціально укріплений нижній поверх.

Якщо в багатоквартирному будинку відсутнє бомбосховище, саме його власник має сплачувати невеликий податок на утримання громадського бомбосховища, яке розташовано в іншому місці. Кошти на це він бере з орендної плати своїх мешканців. На кшталт, комунальних послуг. Так, станом на 2022 рік країна має 360 000 укриттів для людей. І ще 5100 громадських бомбосховищ на 1 млн 100 місць. Зокрема, один великий поблизу Люцерна, розташований на 20 тис. осіб.

Загалом, в разі війни Швейцарія забезпечить захист 8,6 млн осіб. А це і є населення країни. Таким чином, це єдина у світі країна, яка покриває 100% потреб людей у захисті від небезпеки. Що цікаво, це країна, яка має найстарішу політику військового нейтралітету у світі; вона не брала участі у війнах з тих пір, як її нейтралітет було встановлено Паризьким договором 1815 року.

Муніципалітет міста відповідальний за утримання бомбосховищ в нормальних умовах. Їхній стан перевіряють кожні 10 років. Чого, погодьтеся, не скажеш про Україну, де багато підвальних приміщень, які могли б служити людям надійним укриттям були віддані в приватну власність. У Швейцарії ж власникам приватних бомбосховищ рекомендують слідкувати за умовами в ньому самостійно. До речі, в укриттях звичайно п’ятиповерхового будинку у центрі Цюриха обов’язково розташований біотуалет і потужні залізні двері.

Більшість бомбосховищ у Швейцарії спорудили напередодні Другої світової війни та в часи Холодної війни. Так, у другій половині 1960-х років там було прийнято закон, який зобов’язував будувати сховища у житлових будинках. Хоча ця вимога була нещодавно пом’якшена, посилені сталеві двері та бункери з фільтрацією повітря є звичними елементами по всій країні.

Своєю чергою, у горах Швейцарії розташована велика кількість тунелів, укриттів, складів зброї, ракетні та артилерійські позиції. Деякі з них розташовані дуже глибоко в горах. А ще їх тунелі і мости мають пастки для танків – тобто усі вони можуть бути використані із оборонними цілями.

А що ж Україна?

Україна вчиться на гіркому досвіді. Це не добре і не погано. Що знаю точно: полювання на відьом зараз буде найбезглуздішою втратою часу. Натомість треба мислити стратегічно щодо якісних змін. Вже сьогодні парламентарі переглядають норми, за якими треба будувати в майбутньому. Разом з провідними спеціалістами, учасниками ринку, експертами напрацьовуються нові безпекові стандарти щодо будівництва. Власне, поняття нових правил щодо зведення об’єктів передбачає і наша реформа будівництва, в основі якої знищення корупції шляхом переведення роботи галузі в електронну площину, висока відповідальність за порушення та нова якість будівництва у всьому: в питанні інклюзивності, енергоощадності, збереженні історичних пам’яток, законності зведення того чи іншого об’єкта ітд.

Сьогодні ми вивчаємо показовий досвід країн, які можуть забезпечити своїх людей надійними бомбосховищами. А також спілкуємося з провідними експертами та учасниками ринку, які поділяють думку щодо необхідності будувати нове житло та інфраструктурні об’єкти з укриттями. Однозначно, це питання плануємо врегульовувати на законодавчому рівні, з прописаними нормами та правилами. Це має стати однією з вимог користувачів такого житла та приміщень. Тобто, покупці житла звертатимуть на це увагу – чи є в будинку сучасні безпечні та комфортні бомбосховища та паркінги. Тому як варіант розглядаємо проектування нових будинків з укріпленим підземним паркінгом, який в майбутньому може виконувати роль надійного бомбосховища.

Вимоги часу потребують укриттів у наших домівках. Це болісне розуміння прийшло з війною росії проти нашого народу. Хотілося б вірити, що в майбутньому вони ніколи не знадобляться. Втім, з такими сусідами-нелюдами доводиться остерігатися. Перезапуск життєдіяльності постраждалих міст точно буде з урахуванням необхідності надійних укриттів. Сьогоднішній досвід війни став для наших міст та сіл занадто болючим уроком, щоб його просто проігнорувати.