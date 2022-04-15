План мобілізації на тимчасово окупованих територіях Донеччини і Луганщини зірвано, – ГУР Міноборони

План мобілізації 26 000 людей з тимчасово окупованих районів Донеччини і Луганщини до сухопутних військ Росії фактично зірвано. Чоловіки призовного віку (18-65 років) всіляко уникають призову, бо не хочуть ставати "гарматним мʼясом", повідомили на сторінці ГУР Міноборони у Facebook.

Згідно з попередніми планами, мобілізованими мешканцями Донецької і Луганської областей мали укомплектувати 17 стрілецьких полків у складі загальновійськових армій Південного та Західного ВО РФ. Це завдання не виконане.

З особовим складом, який все ж вдалося залучити, не проводяться будь-які вишколи чи інструктажі. Також їх забезпечують непридатною для використання амуніцією та зброєю, стверджують розвідники.

"Представники армії РФ, що проводять рекрутинг, обіцяють задіювати «новобранців» до завдань забезпечення контролю над окупованими територіями, охорони доріг та військових об’єктів, покращення оборонних позицій. Втім, як показує практика, мобілізовані з ОРДЛО складають найближчий резерв для поповнення втрат підрозділів, які беруть безпосередню участь у бойових діях проти України. Також саме їх як найменш цінний «ресурс» використовують для проведення «розвідки боєм» для виявлення позицій українських захисників", – зазначили в ГУР Міноборони.

Нагадаємо, росіяни перекидають мобілізованих в ОРДЛО мешканців як живий щит для себе у війні проти України. В СБУ говорили, що військове командування РФ намагається приховати реальні втрати шляхом мобілізації в ОРДЛО.