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За пʼятницю евакуювали 2864 людини, серед них – понад 300 з Маріуполя

В Луганській області, попри обстріли, виїхали 370 людей. 

За пʼятницю евакуювали 2864 людини, серед них – понад 300 з Маріуполя
Ілюстративне фото
Фото: Сергій Гайдай

За 15 квітня гуманітарними коридорами виїхали 2 864 людини. Серед них 364 з Маріуполя, повідомили в штабі міністерки з питань реінтеграції ТОТ Ірини Верещук. 

2 131 людина доїхала з міст Запорізької області: Пологи, Василівка, Бердянськ та Мелітополь.

З міст Лисичанськ, Сєвєродонецьк, Рубіжне, Кремінна, Попасна та селища Гірське в Луганській області, попри постійні обстріли, сьогодні було евакуйовано 370 людей.

Нагадаємо, на сьогодні було погоджено 9 гуманітарних коридорів. З Маріуполя, Бердянська, Токмака та Енергодара до Запоріжжя можна було виїхати власним транспортом. 

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