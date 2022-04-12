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Внаслідок російських обстрілів на Харківщині загинуло восьмеро людей, у тому числі 13-річна дитина

Також українські військові зафіксували, що окупанти стали використовувати міни відкладеної дії.

Внаслідок російських обстрілів на Харківщині загинуло восьмеро людей, у тому числі 13-річна дитина
Фото: EPA/UPG

На Харківщині, внаслідок російських обстрілів, протягом 12 квітня загинуло восьмеро людей, у тому числі 13-річна дитина. Про це повідомив голова Харківської ОДА Олег Синєгубов.

"Сьогодні вдень продовжилися обстріли обласного центру, зокрема в районі Холодної Гори, кілька годин тому окупанти вкотре обстріляли Салтівку, влучили у 16-поверхівку. Унаслідок денних атак по місту та області області, на жаль, є 8 загиблих, в тому числі дитина 13 років. Поранених - 19, серед них двоє дітей 4 та 9 років", - написав Синєгубов.

Крім того голова ОДА розповів, що російські окупанти почали застосовувати міни відкладеної дії, які не спрацьовують одразу, а лише якщо їх зачепить людина. Російські військові розкидали такі міни в різних районах Харкова з артилерії вночі. Протягом дня рятувальники ліквідували більше восьмидесяти таких мін. 

 

Синєгубов закликав мешканців міста при виявленні будь-яких снарядів чи мін повідомляти за номером 101.

Нагадаємо, що з початку війни у Харкові зруйновано 1617 багатоповерхових житлових будинків.

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