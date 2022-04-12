На Луганщині вбитих окупантами українців ховають просто у дворах, ховаючи вбитих Росією та померлих мешканців. Морги у підконтрольних містах переповнені тілами померлих та загиблих цивільних.

Про це повідомив голова обласної військово-цивільної адміністрації Сергій Гайдай.

"Електроенергія з перебоями або відсутня взагалі. Тіла лежать також у підвалах. Зберігати їх неможливо, тож у тихі перерви від обстрілів волонтери та працівники комунальних служб ховають тіла у нових визначених місцях. Всі цвинтарі знаходяться не в межах міст, через обстріли поховання там неможливі", – написав він у фейсбуці.

Гайдай розповів, що у Сєвєродонецьку ВЦА організувала нове місце поховання у відносно безпечному місці. Ями копають трактором та систематизують могили в реєстр. Кожного загиблого чи померлого природнім шляхом ховають в окремій могилі, за 48 днів війни – близько 400 поховань. Більшість опізнані.

У Лисичанську також організовано нове місце для поховань. Загиблих та померлих ховають у братерських могилах.Складна ситуація в Попасній та Рубіжному. Через часткову окупацію міст росіянами вивезення тіл неможливе, захоронення здійснюють самі мешканці у дворах житлових секторів.

"Через обстріли, у певних районах, тіла залишаються лежати на вулицях. Там, куди доступ є - тіла збирають та перевозять до приміських цвинтарів. Ховають у спецпакетах, на табличках пишуть якомога більше інформації про людину", – зазначив голова ВЦА.Сергій Гайдай додав, що прийде час, і "ми обов‘язково все зробимо по-людськи… Вічна пам‘ять".

Нагадаємо, за минулу добу росіяни обстріляли на Луганщині 12 житлових будинків, є жертви і поранені.