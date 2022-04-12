Наразі з області вдалося вивезти в безпечні місця лише понад 300 осіб, тоді як бомбосховищах перебуває близько 90 тисяч жителів.

Через обстріли Росією вокзалу в Краматорську, під час яких загинуло понад пів сотні людей, жителі Луганщини бояться виїжджати за межі області.

Про це повідомив керівник Луганської ОВА Сергій Гайдай.

"З Луганщини евакуйовано більше 300 людей! Близько 90 тисяч населення досі знаходяться у бомбосховищах громад області. Щодня ми закликаємо виїжджати. Краматорська трагедія далася в знаки - охочих евакуюватися меншає. Досі багато діток", - підкреслив Гайдай.

За його словами, 12 квітня разом з патрульною поліцією та волонтерами вдалося вмовити та вивезти 107 мешканців Кремінної, 115 - Лисичанська, близько 60 - Гірської громади, а також 12 осіб із Попасної та 47 - із Сєвєродонецька.

"Для тих, хто залишився, традиційно, завезено декілька тонн гумдопомоги: їжу, ліки, засоби гігієни. Патрульна поліція вже розвозить їх по бомбосховищах", - зазначив керівник Луганської ОВА.

Він наголосив - на охочих виїхати з області щоранку чекають автобуси. "Подбайте про власну безпеку! Якщо ми Вас втратимо, за що тоді воюємо?!", - зауважив Сергій Гайдай.

Нагадаємо, Росія вранці в п’ятницю, 8 квітня, завдала ракетного удару по залізничному вокзалу Краматорська Донецької області.

Внаслідок обстрілу околиць Сєвєродонецька та Гірського Луганської області у ніч 12 квітня було зруйновано майже всі комунікації. Росіяни серед іншого застосували фосфорні снаряди.