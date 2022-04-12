Дружини російських загарбників закликають своїх чоловіків ґвалтувати українських жінок.

Про це повідомили в Службі безпеки України на підставі перехопленої розмови росіян.

"Це шокуюче перехоплення СБУ відображає моральні цінності не лише окупантів, а й їхніх близьких та рідних, 80% яких зараз підтримують війну в Україні", - підкреслили у відомстві.

"Ты давай там, украинских баб насилуй и мне ниче не говори. Понятно? Главное – предохраняйся там", – говорить росіянка своєму чоловіку-загарбнику.

Нагадаємо, наприкінці березня в розпорядженні СБУ опинилися нові перехоплення телефонних розмов окупантів, з яких стало відомо, що окупанти почали ґвалтувати неповнолітніх і їсти собак.

Генпрокурор України Ірина Венедіктова наголосила, що зґвалтування під час війни – воєнний злочин.