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Дружини російських окупантів закликають своїх чоловіків ґвалтувати українок, - СБУ

"Главное – предохраняйся там", - Служба безпеки оприлюднила перехоплену розмову росіян.

Дружини російських окупантів закликають своїх чоловіків ґвалтувати українок, - СБУ
Фото: Сили оборони Запорізького краю

Дружини російських загарбників закликають своїх чоловіків ґвалтувати українських жінок.

Про це повідомили в Службі безпеки України на підставі перехопленої розмови росіян.

"Це шокуюче перехоплення СБУ відображає моральні цінності не лише окупантів, а й їхніх близьких та рідних, 80% яких зараз підтримують війну в Україні", - підкреслили у відомстві.

"Ты давай там, украинских баб насилуй и мне ниче не говори. Понятно? Главное – предохраняйся там", – говорить росіянка своєму чоловіку-загарбнику.

Нагадаємо, наприкінці березня в розпорядженні СБУ опинилися нові перехоплення телефонних розмов окупантів, з яких стало відомо, що окупанти почали ґвалтувати неповнолітніх і їсти собак.

Генпрокурор України Ірина Венедіктова наголосила, що зґвалтування під час війни – воєнний злочин.

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