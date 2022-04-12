В Україні до реєстру держзрадників внесли Сніжану Єгорову, Кирила Вишинського, Оксану Марченко та Ігоря Гужву

У переліку зі 100 осіб – 73 політики, по 13 правоохоронців і медійників, а також один суддя.

Національне агентство з питань запобігання корупції та ГО "Рух ЧЕСНО" внесли перших 100 осіб до реєстру державних зрадників.

Про це повідомила Національна рада з питань телебачення і радіомовлення.

Серед цих 100 осіб – 73 політики, 13 представників правоохоронних органів, 13 медійників, а також один суддя.

У реєстрі зібрано дані про колаборантів із 14 областей України.

Із представників медіасфери до реєстру внесено Кирила Вишинського, Ігоря Гужву, Сніжану Єгорову, Андрія Єрмолаєва, Світлану Крюкову, Гліба Ляшенка, Оксану Марченко, Олесю Мєдвєдєву, Діану Панченко, Михайла Погребинського, Володимира Рогова, Олексія Романова, Олександра Семченка.

Перед тим, як внести особу до цього списку, "Рух ЧЕСНО" перевіряє потенційних кандидатів. Для перевірки інформації він активно співпрацює з правоохоронними органами і громадськими організаціями.

Рух ЧЕСНО продовжує шукати колаборантів і закликає усіх, хто має таку інформацію, ділитися нею. Інформацію про всіх учасників списку можна переглянути за посиланням https://www.chesno.org/traitors/.