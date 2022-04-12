Марка випущена у двох номіналах тиражем 1 мільйон.

Укрпошта ввела в обіг першу українську поштову марку в умовах воєнного стану. Голова Запорізької ОВА Олександр Старух взяв участь у погашенні спецмарки, повідомляє Укрінформ.

Фото: Укрінформ

"Укрпошта випускає марку, не чекаючи кінця війни, а одразу, як тільки єдиний виробник в Україні поштових марок зміг її виготовити. "Фраза "Русский военный корабль иди..." стала одним із символів супротиву українців російській орді. Вона про силу духу наших воїнів, про честь і гідність справжніх українців", – зазначила заввіділу поштових послуг Лариса Макаренко.

У конкурсі, який було оголошено 1 березня, взяли участь майже 500 художників. У голосуванні взяли участь майже 8000 респондентів. Автор ескізу-переможця – родом з Криму. Зараз Борис Грох мешкає у Львові.

Марка випущена у двох номіналах (для відправки по Україні та за кордон) тиражом 1 мільйон.

Нагадаємо, латвійська пошта випустила присвячену Україні марку "Ми з вами", а естонська – марку "Слава Україні".

28 лютого в Україні створили сторінку для швидкого пошуку інформації під час російсько-української війни. Платформу назвали "Русский военный корабль, иди нахуй".

29 березня автор фрази про російський корабель отримав нагороду "За заслуги перед Черкащиною". Це український прикордонник Роман Грибов, який був на острові Зміїний та потрапив у полон.