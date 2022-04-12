Взятий у полон герой фільму "Українські шерифи" вийшов на зв’язок

У Херсонській області вийшов на зв'язок викрадений російськими військовими староста Старої Збур'ївки (Голопристанська ТГ Херсонщини) Віктор Маруняк. Він герой фільму "Українські шерифи".

Про це повідомила представниця міськради Голої Пристані.

"Віктор Васильович Маруняк, якого утримували в полоні примусово військові Російської Федерації, сьогодні повертається до нас, вийшов на зв'язок", – сказано в повідомленні.

21 березня окупанти викрали Маруняка вже вдруге. Чоловіка сильно били. За словами очевидців, Віктора Васильовича Маруняка привели додому в наручниках. Підкинули йому гранати і сказали, що, за законами Росії, йому світить 20 років в'язниці.

Віктор Маруняк - староста села Стара Збурʼївка. У 2015 році він став одним з героїв документальної стрічки Романа Бондарчука "Українські шерифи". Фільм розповідає про мешканців села Стара Збурʼївка, які взяли на себе відповідальність охороняти громадський порядок там, куди не доїжджала українська поліція.