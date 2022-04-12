Фото: Іван Станіславський

На Личаківському цвинтарі у Львові українська скаутська організація Пласт провела акцію вшанування пам’яті воїнів, які загинули в боях за незалежність України. Подія була присвячена 110-річчю з дня заснування організації пластунів.

«Цього дня 110 років тому у приміщенні Академічної гімназії близько 40 пластунів склали першу пластову присягу. Їхнє покоління боролося за нашу свободу, але ця боротьба не увінчалась успіхом. Здобути незалежність не вдалося. Проте вони виховали дітей, які не зрадили своїй справі на Батьківщині, в засланні, в еміграції. Їхні нащадки стали тим поколінням, яке готове захищати нашу українську землю. Сьогодні ми вшановуємо пам’ять усіх, хто поклав своє життя за нашу незалежність, за нашу свободу. Це місце обрано не випадково. Тут, на Личаківському кладовищі, спочивають кілька поколінь патріотів, що загинули за Україну - воїни Української Галицької Армії, УПА і ЗСУ», - зазначає скаут Пласту Олександр.

На завершення акції учасники запалили лампадки на могилах полеглих вояків.

Фото: Іван Станіславський

Фото: Іван Станіславський

Фото: Іван Станіславський

Фото: Іван Станіславський

Фото: Іван Станіславський

Фото: Іван Станіславський

Фото: Іван Станіславський

Фото: Іван Станіславський

Фото: Іван Станіславський

Фото: Іван Станіславський

Фото: Іван Станіславський

Фото: Іван Станіславський

Фото: Іван Станіславський

Фото: Іван Станіславський

Фото: Іван Станіславський

Фото: Іван Станіславський