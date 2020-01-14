Зеленский подписал законы о поддержке Пласта и реформах в системе высшего образования

Законы вступают в силу со дня, следующего за днем их опубликования.

Президент Владимир Зеленский 13 января подписал законы о признании Пласта и реформах в системе высшего образования, принятые Радой в декабре.

Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

Закон "О признании пластового движения и особенностях государственной поддержки пластового, скаутского движения" № 385-IX признает исторический вклад пластового движения в образование детей и молодежи, завоевание и становление украинской государственности и закладывает основы государственной политики по содействию развитию пластового, скаутского движения.

Согласно закону, миссия пластового, скаутского движения заключается в воспитании детей и молодежи на основе системы ценностей, заложенной в пластовой присяге, скаутском обете, пластовом и скаутском законах, направленных на то, чтобы сделать мир лучше, таким, в котором люди реализуют себя как личности и играют конструктивную роль в обществе.

Документ дает возможность привлечь пластовые и скаутские общественные организации к разработке и реализации государственных и местных программ. Кроме того, пластовые и скаутские общественные организации смогут получать от государства материальную, информационную и консультационную поддержку.

Помимо прочего, центральные органы исполнительной власти будут способствовать созданию за рубежом инфраструктуры пластового и скаутского движения. На ее базе должны изучать украинский язык или получать образование и воспитание на украинском.

В то же время вмешательство органов государственной власти и местного самоуправления в деятельность скаутских общественных объединений не допускается, кроме случаев, предусмотренных законодательством.

Закон "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно совершенствования образовательной деятельности в сфере высшего образования" №392-IX регулирует вопросы, касающиеся обеспечения качества высшего образования, форм получения образования, требований к руководителям высших учебных заведений, Национальной рамки квалификаций и т. д.

Закон создает условия для укрепления европейских принципов функционирования системы высшего образования, что будет способствовать ее сближению с системами других стран Болонского процесса, а также повышению прозрачности, добропорядочности, автономии, ответственности главных участников образовательного процесса за результат.

Предусмотрено также создание предпосылок для более равного доступа к образованию и качественного измерения результатов обучения благодаря расширению сферы использования внешнего независимого оценивания.

Законы вступают в силу со дня, следующего за днем их опубликования.