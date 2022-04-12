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Російським військовим замість обіцяних виплат за війну забороняють звільнятися з армії

Влада країни-окупанта шукає способи утримати військовослужбовців, які втратили мотивацію.

Російським військовим замість обіцяних виплат за війну забороняють звільнятися з армії
Фото: ДПСУ

Військовослужбовці РФ із 47-ї танкової дивізії, що брали участь у боях проти України, не отримали обіцяних додаткових доплат. Останні доплати, які вони отримали, – це 2% до окладу за "навчання" ще до початку війни.

Про це повідомляє Головне управління розвідки Міністерства оборони України.

При цьому статус "ветерана" теоретично можуть отримати тільки ті, хто отримав поранення, лікувався в шпиталі та має офіційну фіксацію ушкоджень. Російські військові бомбардують командування зверненнями щодо доплат та отримання статусу, але всі їх ігнорують. Як наслідок, військовослужбовці не мають ані бажання, ані стимулу повертатися в зону бойових дій.

Додатковим стимулом до відмови брати участь у війні стала велика кількість тіл загиблих, які починають надходити до РФ. Щоб не сіяти паніку, командування віддало наказ транспортувати їх невеликими партіями. На думку командирів, це допоможе уникнути проявів невдоволення та спротиву в окремих підрозділах, а також паніки серед місцевих громад.

"Щоб не допустити масових звільнень через небажання брати участь у бойових діях, до військового контракту армії РФ включають положення про згоду на виконання завдань у районах військових дій, незалежно від місця їх проведення", – стверджують в українській розвідці.

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