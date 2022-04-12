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"Енергоатом" візьметься за розробку нової програми захисту ядерних об'єктів, - Котін

Під час російської військової агресії вони зазнали безпрецедентної атаки, на яку існуючі механізми захисту не були розраховані.

"Енергоатом" візьметься за розробку нової програми захисту ядерних об'єктів, - Котін
Фото: скрин відео

НАЕК "Енергоатом" буде розробляти нову програму захисту ядерних об'єктів України, щоб підвищити їхню обороноздатність. При цьому врахують досвід військової агресії Росії.

Про це повідомив керівник компанії Петро Котін, передає "Інтерфакс-Україна".

"Наразі, звісно, ми формуватимемо відповідну програму та заходи, щоб покращити фізичний захист об'єктів. Додати ППО, протитанковий захист", - зауважив Котін.

Глава НАЕК наголосив - українські ядерні об'єкти під час військової агресії РФ зазнали безпрецедентної атаки, на яку не були розраховані існуючі механізми захисту.

"Це сталося вперше в історії, що така розвинена в ядерному відношенні країна зазнала такої агресії. Це акт ядерного тероризму, коли вони обстрілювали наші ядерні об'єкти. Такого ніколи не було, і ніхто не розраховував на те, що це могло статися", - пояснив очільник "Енергоатому".

Петро Котін пояснив, що першочергові заходи будуть реалізовувати за кошти компанії, надалі Кабмін розробить програми посилення захисту не лише ядерних, а й інших стратегічних об'єктів, врахуючи досвід цієї війни.

Нагадаємо, в "Енергоатомі" повідомили, що під час обстрілів Запорізької атомної електростанції російські загарбники пошкодили низку об’єктів на її території, нанісши шкоду, яка за попередніми оцінками складає 18,3 млрд гривень.

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