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Окупанти завдали Енергоатому шкоди на 18 млрд грн

Під час обстрілів Запорізької атомної електростанції російські загарбники пошкодили низку об’єктів на її території.

Окупанти завдали Енергоатому шкоди на 18 млрд грн
Фото: пресслужба Енергоатома

Матеріальна шкода, завдана Енергоатому окупантами, перевищує 18 млрд грн.

Про це йдеться у Телеграм-каналі державного підприємства.

“Під час обстрілів Запорізької атомної електростанції російські загарбники пошкодили низку об’єктів на її території, нанісши шкоду, яка за попередніми оцінками складає 18,3 млрд гривень”, – йдеться у повідомленні.

Ця сума складається з вартості пошкоджених російськими військами:

  • будівель та обладнання, “розстріляних” під час штурму ЗАЕС, з яких корпус Учбово-тренувального центру відновленню не підлягає;
  • робочого корпусу будівлі Атоменергомашу (АЕМ), який був обстріляний при проході колони загарбників поруч;
  • обладнання Атомремонтсервісу (АРС), яке під час захоплення перебувало на території ЗАЕС.

Нагадаємо, працівникам Запорізької АЕС призначили надбавку до зарплати в розмірі 20%.

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