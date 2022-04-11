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В Україні заборонили ловити рибу через нерест

Рибалок закликали дотриуватися правил.

В Україні заборонили ловити рибу через нерест
Фото: podiji.ko.net.ua

Територіальні управління Держрибагентства встановили відсьогодні заборону на вилов риби під час нересту.

Про це повідомили у Міністерстві мінагрополітики.

Тривалість нерестової заборони визначена для кожного регіону та водойми (можна перевірити за цим посиланням). 

Також триває заборона на вилов раків.

Дотримання заборони перевіряють державні інспектори з урахуванням безпекової ситуації у регіонах країни.

“Браконьєрство сьогодні – це грабунок країни, це мародерство. Закликаю рибалок дотримуватися встановлених заборон, ми жорстко контролюємо ситуацію”, – наголосив Голова Держрибагентства Артем Ріпенко.

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