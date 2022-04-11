Росія випустила по українських містах близько 2000 ракет, в Маріуполі десятки тисяч загиблих, – Зеленський

За час повномасштабної війни Росія випустила по українським населеним пунктам близько 2000 ракет. Артилерійських снарядів було застосовано стільки, що їх неможливо порахувати.

Окупанти знищили вже 938 освітніх обʼєктів і 300 лікарень, кількість загиблих по країні досі невстановлена, адже триває розбір завалів. І зараз Росія готує новий наступ, вона сконцентрувала десятки тисяч військових та колосальну кількість техніки. Про це президент України Володимир Зеленський повідомив у зверненні до політиків Південної Кореї.

"Найгірша ситуація – в Маріуполі, у нашому південному портовому місті, яке заблоковане російськими військами з 1 березня. Це було півмільйонне місто. Пів мільйона людей. Окупанти заблокували його і не дозволяли навіть завозити туди їжу і воду. Намагалися його захопити найбільш жорстоким способом – просто знищити усе, що є в місті. Маріуполь зруйнований. Там десятки тисяч загиблих. Але навіть попри це – росіяни не зупиняють наступальну операцію. Вони хочуть зробити так, щоб Маріуполь був показово знищеним містом", – підкреслив він.

Немає надії на те, що Росія зупиниться самостійно, вважає Зеленський. Немає надії на перемогу розуму, на відмову російського керівництва від продовження війни. Цю країну можна тільки змусити шукати мир, змусити припинити знущатися над людьми, залишити територію України.

"Наша антивоєнна коаліція, сформована після початку цього жорстокого вторгнення Росії, вже застосувала проти неї безпрецедентні санкції. Але цих санкцій недостатньо. Росія ще не відчуває, що повинна зупинитись. Це означає, що потрібно зробити ще значно більше. І не тільки на державному рівні", – зауважив президент.

Для цього необхідно повністю розірвати звʼязки російських банків зі світовою фінансовою системою, обмежити російський експорт енергоресурсів, передусім нафти. Потрібно, щоб світові компанії перестали спонсорувати варварську державу.

Нагадаємо, за оцінкою Генерального штабу ЗСУ, окупанти продовжують створення наступального угруповання військ для дій на Слобожанському напрямку. Імовірно, найближчими днями вони намагатимуться відновити наступ.

Крім того, ворог продовжує здійснювати підготовку та відправку особового складу, озброєння та техніки для участі в бойових діях на території України.