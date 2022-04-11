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Отримали 66 тис. заяв про пошкоджене окупантами майно, – Федоров

Вносити дані потрібно тільки щодо власного житла.

Отримали 66 тис. заяв про пошкоджене окупантами майно, – Федоров
Міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров.
Фото: Олександр Ратушняк

У мобільному застосунку Дія вже отримано 66 тис. заяв про пошкоджене російськими окупантами майно.

Про це написав у телеграмі віцепрем'єр – міністр з питань цифрової трансформації Михайло Федоров.

"Отримали понад 66 000 заяв про пошкоджене майно українців після 24 лютого. Дякую, що ви допомагаєте нам збирати всю інформацію для експертів і комісії, які згодом будуть проводити оцінку житла", – йдеться в повідомленні.

Федоров пояснив, як подати заяву про пошкоджене майно в Дії:

  • Оновіть застосунок до останньої версії
  • Зайдіть у Дію та натисніть → Послуги → Пошкоджене майно
  • Заповніть форму, вказавши всю потрібну інформацію

"Важливо: вносити дані потрібно тільки щодо вашого власного житла. Одна людина не може подати заяву на весь будинок, а тільки на свою квартиру. Після реєстрації повідомлення очікуйте на інформацію про початок процедури оцінки та компенсації, що будуть визначені урядом", – додав Федоров.

Нагадаємо, що 9 березня прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що в застосунку "Дія" найближчим часом можна буде реєструвати інформацію про пошкоджене та зруйноване майно громадян України.

А 30 березня стало відомо, що в застосунку "Дія" можна подати заявку про пошкоджене житло під час повномасштабного вторгнення РФ в Україну. 

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