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У Харкові зруйновано 1617 багатоповерхівок

Незважаючи на війну, багато людей не хочуть залишати місто, заявив Терехов.

У Харкові зруйновано 1617 багатоповерхівок
Фото: EPA/UPG

1617 багатоповерхових житлових будинків зруйновано в Харкові з початку війни.

Про це повідомив харківський міський голова Ігор Терехов, інформує пресцентр міськради.

За його словами, обстріли тривали і в ці суботу та неділю. Наприкінці 10 квітня ворог застосував крилаті ракети. Крім того, він повідомив, що Росія почала застосовувати нову зброю – бомби на парашутах і міни відкладеної дії.

Терехов заявив, що незважаючи на війну, багато людей не хочуть залишати рідне місто, хоч мають можливість евакуюватися.

Нагадаємо, що російські окупанти дистанційно розкидали в Індустріальному районі Харкова міни уповільненої дії.

Також окупанти скидають на Харків бомби на парашутах. Мер міста Ігор Терехов закликав харків'ян не наближатися до таких снарядів і відразу повідомляти про них рятувальників.

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