Росія готується до партизанської війни на своїй території, – ГУР Міноборони

Мінтранспорту РФ побоюється втручання в роботу залізниці на кордонах Ростовської області та Краснодарського краю.

Росія готується до партизанської війни на своїй території, як та, що була помічена в Білорусі та стосувалася постачання озброєння залізницею.

Мінтранспорту РФ зобовʼязало забезпечити взаємодію залізниці з МВС і ФСБ через "загрозу втручання в роботу об'єктів транспортної інфраструктури на кордонах Ростовської області та Краснодарського краю". Про це повідомили в Головному управлінні розвідки Міністерства оборони України у Facebook.

За словами розвідників, уперше контрдиверсійні заходи на російській залізниці було введено з початком агресії проти України на короткий термін, з розрахунку на швидкий бліцкриг. Після провалу плану їхню дію регулярно продовжують і посилюють.

"Таке підвищення готовності пов’язане, зокрема, з діями білоруських «рейкових партизан», які цілеспрямовано виводять з ладу залізничне сполучення з Україною, щоб ускладнити доставлення підкріплення в зону бойових дій. А нещодавні вибухи поблизу Бєлгорода на місцевій нафтобазі та складах боєприпасів посіяли паніку і в сусідніх російських регіонах РФ. Цим покладено початок партизанській війні та перенесення бойових дій на територію РФ", – зазначили в ГУР Міноборони України.

Нагадаємо, в Білорусі активісти знищують залізничну інфраструктуру та порушують графік руху російської зброї, що планувалася до відправлення на війну проти України.