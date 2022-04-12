Крах Імрана Хана
Крах Імрана Хана
Кремль планував створити "народні республіки" у західних областях України, – СБУ
Кремль планував створити "народні республіки" у західних областях України, – СБУ
Росіяни у Волновасі змушують дітей іти у школу, що робить їх живим щитом агресора
Росіяни у Волновасі змушують дітей іти у школу, що робить їх живим щитом агресора
Зеленський: "Буде одна з найскладніших битв, техніки ворога буде в рази більше, ніж зараз"
Зеленський: "Буде одна з найскладніших битв, техніки ворога буде в рази більше, ніж зараз"
У найближчі дні можливий наступ військ РФ, - Генштаб
У найближчі дні можливий наступ військ РФ, - Генштаб
​Полк "Азов" повідомив, що російські війська використали в Маріуполі отруйну речовину
​Полк "Азов" повідомив, що російські війська використали в Маріуполі отруйну речовину
“Із Гостомеля росіяни верталися злі як собаки, злі як оси. А за три дні знов збиралися на Київ"
“Із Гостомеля росіяни верталися злі як собаки, злі як оси. А за три дні знов збиралися на Київ"
Людмила Денісова: «Вони не такі, як ми, розумієте? Вони не будуть боротися за своє і своїх, як ми боремося зараз"
Людмила Денісова: «Вони не такі, як ми, розумієте? Вони не будуть боротися за своє і своїх, як ми боремося зараз"
ГоловнаСуспільствоВійна

Кримських лікарів Росія планує відправити на передову, - Представництво Президента у Криму

Керівникам медзакладів окупованого півострова доручили "організувати роботу з колективами медичних закладів".

Кримських лікарів Росія планує відправити на передову, - Представництво Президента у Криму

Окупаційна влада Криму має намір відправити кримських лікарів на передову бойових дій у Донецькій та Луганській областях.

Про це повідомили в Представництві Президента України в Автономній Республіці Крим.

"На початку квітня окупаційне Міністерство охорони здоров’я Республіки Крим звернулося з проханням до керівників медичних закладів на півострові "організувати роботу з колективами медичних закладів для залучення лікарів та медсестер, котрі готові на добровільних засадах поїхати до ЛДНР та надати професійну допомогу  медичним організаціям Донбасу", - повідомили в Представництві.

За інформацією української сторони, російські окупанти наголосили, що витрати з розміщення та харчування кримських медпрацівників бере на  себе "приймаюча сторона Донбасу".

"Відповідну інформацію щодо тих лікарів, які "добровільно" хочуть потрапити на фронт, очікують від усіх кримських лікувальних закладів. Офіційно йдеться про добровільне залучення, утім, медпрацівники півострова побоюються, що де факто, з огляду на невисокий рівень ентузіазму серед лікарів, їх відправлятимуть в ОРДЛО в примусовому порядку", - додали в Представництві.

Нагадаємо, наприкінці березня омбудсмен Людмила Денісова повідомила, що у тимчасово окупованому Криму відбувається примусова мобілізація чоловіків для участі у війні з Україною. 

Засудили такі дії РФ українське МЗС та Європейська служба зовнішніх справ.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: , , ,
Читайте також