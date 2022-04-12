Кримських лікарів Росія планує відправити на передову, - Представництво Президента у Криму

Окупаційна влада Криму має намір відправити кримських лікарів на передову бойових дій у Донецькій та Луганській областях.

Про це повідомили в Представництві Президента України в Автономній Республіці Крим.

"На початку квітня окупаційне Міністерство охорони здоров’я Республіки Крим звернулося з проханням до керівників медичних закладів на півострові "організувати роботу з колективами медичних закладів для залучення лікарів та медсестер, котрі готові на добровільних засадах поїхати до ЛДНР та надати професійну допомогу медичним організаціям Донбасу", - повідомили в Представництві.

За інформацією української сторони, російські окупанти наголосили, що витрати з розміщення та харчування кримських медпрацівників бере на себе "приймаюча сторона Донбасу".

"Відповідну інформацію щодо тих лікарів, які "добровільно" хочуть потрапити на фронт, очікують від усіх кримських лікувальних закладів. Офіційно йдеться про добровільне залучення, утім, медпрацівники півострова побоюються, що де факто, з огляду на невисокий рівень ентузіазму серед лікарів, їх відправлятимуть в ОРДЛО в примусовому порядку", - додали в Представництві.

Нагадаємо, наприкінці березня омбудсмен Людмила Денісова повідомила, що у тимчасово окупованому Криму відбувається примусова мобілізація чоловіків для участі у війні з Україною.

Засудили такі дії РФ українське МЗС та Європейська служба зовнішніх справ.