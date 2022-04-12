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Архітектор "Apple Park" готовий взяти участь у відновленні Харкова

Норман Фостер тісно пов’язаний із розвитком архітектури у стилі "хай-тек" та раннім впровадженням енергоефективних будівельних технологій.

Архітектор "Apple Park" готовий взяти участь у відновленні Харкова
Норман Роберт Фостер

Британський архітектор і дизайнер "Apple Park" Норман Роберт Фостер готовий брати участь у відновленні міста Харків, зруйнованого російськими окупантами.

Про це повідомляє Харківська міська рада.

Фостер - лауреат Імператорської та Прітцкерівської премій.

Архітектурне бюро Нормана Фостера "Foster+Partners" засновано 1967 року. Норман Фостер тісно пов’язаний із розвитком архітектури у стилі "хай-тек" та раннім впровадженням енергоефективних будівельних технологій.

У 1980-х роках він спроектував будівлю банку HSBC у Гонконгу, на той момент найдорожчої будівлі з будь-коли збудованих, у 2004 році - найвищий міст у світі, Віадук Мійо на півдні Франції, з 2009 року до смерті Стіва Джобса працював над дизайном штаб-квартири "Apple" - "Apple Park" у Каліфорнії (США).

Читайте також інтерв'ю LB.UA з мером Харкова Ігорем Тереховим про життя міста у військовому часі і о тому, як воно буде відновлене. За його словами, цим питанням уже займається пул архітекторів со всього світу.

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