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Митрополит Епіфаній відвідав с. Перемога на Київщині і передав допомогу жителям

Предстоятель ПЦУ відслужив заупокійну літію за полеглих українських воїнів і вбитих окупантами мирних українців.

Митрополит Епіфаній відвідав с. Перемога на Київщині і передав допомогу жителям
Фото: Пресслужба Київської Митрополії ПЦУ

Митрополит Київський і всієї України Епіфаній відвідав село Перемога на Київщині, поспілкувався з жителями і військовими та передав фінансову і гуманітарну допомогу.

Як повідомили в пресслужбі Київської митрополії ПЦУ, митрополит відслужив у напівзруйнованому від російських обстрілів храмі на честь Різдва Пресвятої Богородиці заупокійну літію за полеглих українських бійців та закатованих і вбитих мирних жителів.

Предстоятель ПЦУ оглянув залишки будинків населеного пункту, поспілкувався з громадою, українськими військовими, представниками місцевої влади й передав постраждалим фінансову допомогу, до якої долучився архієпископ Памфільський Даниїл (Українська Православна Церква в США).

Фото: Пресслужба Київської Митрополії ПЦУ

Фото: Пресслужба Київської Митрополії ПЦУ

Фото: Пресслужба Київської Митрополії ПЦУ

Як повідомили в пресслужбі ПЦУ, від Вселенського Патріархату і Київської Митрополії для потреб мешканців доставили вантаж гуманітарної допомоги.

Нагадаємо, 6 квітня Митрополит Епіфаній відслужив панахиду за розстріляними і закатованими українцями в Бучі. 

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