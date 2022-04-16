Жителя Херсонщини підозрюють у сприянні російським окупантам та коригуванні обстрілів

Херсонська обласна прокуратура розпочала досудове розслідування за фактом вчинення місцевим мешканцем державної зради (ч. 1 ст. 111 Кримінального кодексу).

Про це повідомляє Офіс генерального прокурора.

За даними слідства, з дня вторгнення країни-агресора в нашу державу, мешканець Херсонщини перейшов на бік ворога.

"Співпрацюючи з представниками іноземної спецслужби та збройних сил РФ, він здійснює коригування ворожого вогню, встановлює чисельність та озброєння підрозділів Збройних Сил України. Ймовірно противник використовував таку інформацію під час обстрілів на території Станіславської територіальної громади", - йдеться в повідомленні.

Триває досудове розслідування.

Нагадаємо, раніше уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова повідомила, що в Херсоні російські окупанти продовжують викрадати людей, які незгодні з окупацією. Для цього вони створили аналог донецької "Ізоляції".