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Уряд продовжив держрегулювання цін на низку соціальних товарів

Обмеження націнки не більше ніж 10% продовжено.

Уряд продовжив держрегулювання цін на низку соціальних товарів
Фото: Victoriano Izquierdo/Unsplash

Кабінет міністрів Украхни продовжив дію граничного рівня торгової націнки в 10% (з урахуванням рекламних, маркетингових послуг, послуг з підготовки, обробки, пакування) для низки соціальних товарів на період воєнного стану та три місяці після нього.

Про це йдеться у постанові Кабінету Міністрів №488, оприлюднену на його сайті в суботу, 30 квітня.

Як повідомлялося, після скорочення списку цих товарів постановою №311 від 18 березня в ній залишилися борошно пшеничне вищого ґатунку, молоко пастеризоване жирністю 2,5% (у плівці), хліб житньо-пшеничний та батон, яйця курячі категорії С1, птиця (тушка куряча, чверть курячої тушки) та олія соняшникова рафінована. Передбачалося, що обмеження діятиме до кінця квітня.

Нагадаємо, Україна має запаси базових продуктів щонайменше на два роки.

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