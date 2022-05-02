В Україні працюють вже три гуманітарні хаби компанії "Епіцентр"

Започаткований групою компаній «Епіцентр» гуманітарний штаб Києва за весь час роботи опрацював вже понад 6,3 млн кг допомоги для військових, територіальної оборони та мирних мешканців.

У перші дні повномасштабного наступу ворога на Україну «Епіцентр» став на передову захисту гуманітарної безпеки столиці.

Завдяки величезному досвіду в управлінні, а також власній потужній інфраструктурі та логістиці, компанія вибудувала повний ланцюжок постачання гуманітарної допомоги в столицю в умовах воєнного стану. Медичні товари, ліки, продукти харчування, одяг та засоби гігієни сьогодні продовжують надходити в Київ з усіх куточків світу: Німеччини, Албанії, Швейцарії, Фінляндії, Норвегії, США та інших країн.

Загалом Гуманітарним штабом Києва прийнято майже 8,2 тис. палет допомоги загальною вагою 6,3 млн кг. Вона включає продукти харчування, одяг, медичні препарати тощо.

При цьому, мапа Гуманітарного штабу за цей час суттєво розширилася і зараз налічує 57 складів, які гарантують підтримку життєдіяльності кожного з районів Києва за будь-яких можливих обставин.

Підтримка Збройних Сил України визначена засновниками та керівництвом компанії пріоритетом №1. За словами співзасновниці групи компаній «Епіцентр К» Галини Гереги, загальна вартість допомоги країні групою вже перевищила 300 млн грн.

«З початку війни всі ресурси компанії — товари в торгових центрах, склади, транспорт — направлялись на потреби ЗСУ, ТРО та громадян, які потерпали від бойових дій. У співпраці з КМДА в Києві була створена ефективна система гуманітарних штабів, куди й до сьогодні продовжує надходити допомога з усіх куточків світу», — говорить вона. За словами Галини Гереги, підтримка війська, мирних громадян, збереження економіки України та робочих місць у компанії зараз залишаються головними орієнтирами в роботі «Епіцентру».

Допомогу від «Епіцентру», окрім столиці, отримують й інші міста України. Зокрема, на заході країни Гуманітарний штаб був організований спільно з компанією «Інтерспорт Україна».

За місяць роботи він вже здійснив доставку та передав Збройним Силам України та теробороні одяг, взуття, теплі речі на суму майже 20 млн грн. Працівники компанії опрацьовують листи і щоденно відвантажують допомогу тим, хто її потребує.

У Центральній Україні «Епіцентр» на прохання місцевої влади створив хаб, який із середини березня цілодобово приймає біженців з Маріуполя, Бердянська, Мелітополя та інших гарячих точок. За весь період тут зареєстровано та надано першу допомогу близько 100 тисячам переселенців.

На території хабу спільно з волонтерами та місцевою владою було облаштовано павільйон, в якому відбувається прийом та реєстрація біженців. Компанія забезпечила підведення комунікацій, надала необхідне обладнання, меблі тощо. Також було зроблено монтаж двох модульних будинків на території хабу, в яких будуть проживати лікарі, котрі надають медичну допомогу біженцям.

У хабі біженці також забезпечуються харчуванням, одягом, ліками, предметами особистої гігієни, товарами першої необхідності та іншою допомогою.

Компанія продовжує тісно співпрацювати з місцевою владою Харкова, одним із найбільш постраждалих від ворожих обстрілів міст України. Зокрема, поставляючи товари, необхідні для забезпечення потреб лікарень, бомбосховищ, рятувальників та містян.

Особливо активно «Епіцентр» допомагає департаменту ЖКГ, який забезпечує ремонт та усунення аварійних ситуацій у житловому секторі міста. Крім цього, надає будівельні матеріали та інструмент, необхідний для розбору завалів. Окремо компанія працює над забезпеченням потреб рятувальників, лікарів та інших держслужбовців. Загальна сума допомоги Харкову вже перевищила 20 млн грн.

Ще одним напрямком, на який були направлені зусилля компанії, стала всебічна допомога Бучі та Ірпеню в умовах жорстоких нападів ворога. Гуманітарна допомога до цих міст направлялася з різних куточків України та світу, і для її збереження «Епіцентр» надав свої склади, спеціальний інвентар, навантажувачі та вантажні автомобілі.