ДСНС отримала понад 10 тисяч заявок про вибухонебезпечні предмети через сайт з інтерактивною мапою

Cервіс створений саме для того, щоби максимально убезпечити громадян.

Через онлайн-сторінку з інтерактивною мапою на сайті ДСНС надійшло понад 10 тисяч заявок про виявлення вибухонебезпечних предметів.

Про це повідомив заступник міністра внутрішніх справ Ігор Бондаренко під час брифінгу.

Він нагадав, що на офіційному сайті ДСНС запрацювала інтерактивна мапа з місцями виявлення вибухонебезпечних предметів і небезпечних ділянок та інформацією щодо перебігу розмінування.

“Також у цьому ресурсі працює сервіс, куди громадяни можуть поінформувати ініціативно, з наданням відповідних координат і зображеннями знайдених небезпечних предметів, щоб підрозділи ДСНС могли відповідним чином реагувати», - поінформував Бондаренко.

Фото: МВС

Cервіс створений саме для того, щоби максимально убезпечити громадян, які повертаються до міст і сіл, де ще досі можуть залишатися значні обсяги небезпечних предметів, які лишили після себе російські військові.

Нагадаємо, у Державній службі України з надзвичайних ситуацій нагадали, що зараз небезпечно ходити в ліс, на водойми, поля, де проводились бойові дії.