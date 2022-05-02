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У Києві стартував прийом документів до першого класу

Прийом документів триватиме до 31 травня.

У Києві стартував прийом документів до першого класу
Добудований корпус школи N1 у м.Вишневе
Фото: Олексій Саяпін

Відсьогодні у Києві розпочато прийом документів до першого класу.

Про це повідомив перший заступник голови КМДА Микола Поворозник.

“В умовах воєнного стану документи будуть прийматися не тільки особисто, а й в електронному вигляді або у вигляді поштових листів. Відсутність медичної довідки не є підставою для відмови в зарахуванні”, – наголосив чиновник.

Прийом документів триватиме до 31 травня.

Цього року зарахування до перших класів здійснюватиметься на підставі заяви одного з батьків майбутніх першокласників, поданої власноруч або сканованої копії чи фотокопії, листів, відправлених гінцем, факсом, електронною поштою на адресу школи.

Якщо до 31 травня батьки не матимуть можливості отримати медичну довідку для дитини, це не стане підставою для відмови в зарахуванні.

“Оригінали документів та медичну довідку потрібно подати до 23 серпня 2022 року включно. При зарахуванні до навчального закладу пріоритет надаватиметься тим дітям, що проживають на території обслуговування закладу, зареєстрованим внутрішньо переміщеним особам, дітям, чиї брати чи сестри вже навчаються в цій школі, та дітям працівників цих закладів”, – додали у КМДА.

Нагадаємо, у Міністерстві освіти України пояснили, що в разі втрати документа про загальну середню освіту необхідно звертатися до закладу, що його видав. Крім того, від імені заявника може звертатися законний представник. 

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