Командир полку "Азов" підполковник Дениса Прокопенко записав звернення з приводу ситуації на заводі "Азовсталь" в Маріуполі.

Відео опубліковане в соцмережах.

"Маріупольський гарнізон вже 70-й день сам на сам протистоїть переважаючим силам противника. З 25 квітня ми тримаємо оборону на заводі "Азовсталь". Вже другий день, як противник прорвався на територію заводу. Ідуть важкі кровопролитні бої. Я пишаюся своїми солдатами, які прикладають надлюдські зусилля, щоб стримувати натиск противника. Я дякую всьому світу за колосальну підтримку гарнізону "Маріуполь". Наші солдати на це заслуговують", - сказав Прокопенко.

Він наголосив, що ситуація вкрай складна, але, не дивлячись ні на що, захисники Маріуполя продовжують виконувати наказ тримати оборону.

Нагадаємо, після часткової евакуації цивільних з території "Азовсталі" російські окупанти 2 травня обстрілювали територію заводу, де переховуються цивільні та українські захисники.