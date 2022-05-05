Російська армія втратила вже 24 700 військових

Окупанти позбулися ще 15 танків та 41 бойової броньованої машини.

Російська армія втратила ще 200 військових, загалом ліквідовано 24 700 окупантів.

Про це повідомили у Генштабі Збройних сил України.

Втрати російської техніки:

танків ‒ 1092 (+15) од,

бойових броньованих машин ‒ 2651 (+41) од,

артилерійських систем – 499 (+8) од,

РСЗВ – 169 (+6) од,

засоби ППО – 83 (+2) од,

літаків – 196 (+2) од,

гелікоптерів – 155 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн – 1907 (+40) од,

кораблі /катери – 10 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 312 (+9),

спеціальна техніка – 38 (+0),

крилаті ракети – 89 (+2).

Найбільші втрати противника минулої доби спостерігалися на Попаснянському напрямку.

Фото: Генштаб ЗСУ

Нагадаємо, за минулу добу Військово-повітряні сили ЗСУ знищили дев’ять повітряних цілей.

Зенітні ракетні підрозділи уразили два літаки російських окупантів (попередньо, винищувачі Су-30), два безпілотні літальні апарати типу "Орлан-10" та три крилаті ракети. Також було знищено ще два БпЛА противника.