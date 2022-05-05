Російська армія втратила вже 24 700 військових

Російська армія втратила ще 200 військових, загалом ліквідовано 24 700 окупантів.
Про це повідомили у Генштабі Збройних сил України.
Втрати російської техніки:
- танків ‒ 1092 (+15) од,
- бойових броньованих машин ‒ 2651 (+41) од,
- артилерійських систем – 499 (+8) од,
- РСЗВ – 169 (+6) од,
- засоби ППО – 83 (+2) од,
- літаків – 196 (+2) од,
- гелікоптерів – 155 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 1907 (+40) од,
- кораблі /катери – 10 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 312 (+9),
- спеціальна техніка – 38 (+0),
- крилаті ракети – 89 (+2).
Найбільші втрати противника минулої доби спостерігалися на Попаснянському напрямку.
Нагадаємо, за минулу добу Військово-повітряні сили ЗСУ знищили дев’ять повітряних цілей.
Зенітні ракетні підрозділи уразили два літаки російських окупантів (попередньо, винищувачі Су-30), два безпілотні літальні апарати типу "Орлан-10" та три крилаті ракети. Також було знищено ще два БпЛА противника.