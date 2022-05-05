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ЗСУ 4 травня вразили дев'ять повітряних цілей російськиї окупантів

Зенітними ракетними підрозділами уражено два літаки, два безпілотники та три крилаті ракети.

ЗСУ 4 травня вразили дев'ять повітряних цілей російськиї окупантів
Ілюстративне фото
Фото: Міноборони

4 травня Росія продовжила завдавати ракетних ударів по території України. Загалом за добу Військово-повітряні сили ЗСУ знищили дев’ять повітряних цілей.

Про це повідомляє Командування Повітряних Сил ЗСУ.

Зенітними ракетними підрозділами  уражено два літаки російських окупантів (попередньо винищувачі Су-30), два безпілотні літальні апарати типу Орлан-10 та три крилаті ракети.

Також було знищено ще два БпЛА противника.

"Авіація Повітряних Сил продовжує виконувати завдання в українському небі. Ударні групи штурмовиків та бомбардувальників, під прикриттям винищувачів, наносять ракетно-бомбові удари по позиціях окупантів", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, у понеділок, 2 травня, ЗСУ збили російський безпілотник "Форпост" вартістю $7 млн та сім "орланів".

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