З Лисичанська та Сєвєродонецька евакуювали лише 29 людей.

Охочих виїжджати з Луганської області вже майже немає.

Про це заявив голова обласної військової адміністрації Сергій Гайдай.

З Лисичанська та Сєвєродонецька евакуювали лише 29 людей. В області залишаються близько 50 тисяч мешканців.

“24 лисичанина та п‘ятеро сєвєродончан вже прямують в безпеку”, – сказав Гайдай.

За його словами, близько двох тижнів з обласного центру евакуаційний автобус щодня їде майже порожнім. Натомість заявок щодо отримання гумдопомоги стабільно багато.

“Їжу, ліки та засоби гігієни по бомбосховищам розвозять поліцейські, рятувальники та волонтери”, – зазначив голова ОВА.

Гайдай зауважив, що у Сєвєродонецьку ще перебуває 10% містян. “Обстріли та відсутність комунікацій людей, здається, не лякають”, – додав він.

Водночас в Рубіжному та Попасній – протилежна ситуація: охочих виїхати сотні, але через щільність обстрілів евакуація звідти неможлива.

Нагадаємо, як повідомив президент України Володимир Зеленський, з районів бойових дій вдалося врятувати більше 350 тисяч людей.

Жителів підконтрольних українській владі населених пунктів Луганщини Гайдай закликає евакуюватися ще з початку квітня.