Курортний сезон на Одещині, м'яко кажучи, під загрозою через міни у морі, – ОВА

"Безпека наших громадян – це перш за все".

Курортний сезон в Одеській області під загрозою через міни у морі.

Про це розповів речник обласної військової адміністрації Сергій Братчук під час телемарафону, йдеться у телеграм-каналі Центру стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки.

“Щоб відпочинок в Одеській області був безпечним, спершу потрібно розмінувати море та узбережжя, але це вдасться зробити лише після Перемоги”, – сказав він.

За словами Братчука, вчора знешкоджували морську міну в акваторії, а раніше що міни приносило на одеські пляжі.

“Причому це ті міни, що росіяни розкидали у Чорному морі. Вони офіційно це визнали, понад 400 штук розкидали. Вони не знають, де вони, ну і ми не знаємо, де може прибити до берега”, – додав Братчук.

За його словами, досі невідомо, коли буде безпечно.

“Курортний сезон, м'яко кажучи, під загрозою. Це не буде у тому розумінні, як ми звикли це розуміти і до того курортного сезону ставитися. Безпека наших громадян – це перш за все”, – зауважив речник ОВА.

Нагадаємо, російські окупанти замінували шлях від Босфору до Одеси, заявивши натомість, що це українські міни, які відірвало через шторм. Відомо про 420 мін.