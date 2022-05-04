У Донецькій області окупанти сьогодні обстріляли Авдіївську та Мар’їнську громади.
Про це повідомив голова обласної військової адміністрації Павло Кириленко.
Знову під обстріл потрапив Авдіївський коксохімічний завод – цього разу під мінометний. Пошкоджена одна будівля, інформації про жертв наразі немає. Також внаслідок нічного обстрілу по Авдіївці пошкоджено житловий будинок і школу.
Мар’їнку росіяни обстріляли вночі запалювальними снарядами – є осередки займання у приватному секторі. Майже цілодобово тривають обстріли в районі Новомихайлівки.
Попри все, фахівцям вдалося відновити лінію електропередач на Красногорівку.
Нагадаємо, обстріл по Авдіївському коксохімічному заводу росіяни проводили і вчора. Є загиблі і поранені – щонайменше 10 жертв і 15 потерпілих.