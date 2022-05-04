В Авдіївці пошкоджено житловий будинок і школу.

У Донецькій області окупанти сьогодні обстріляли Авдіївську та Мар’їнську громади.

Про це повідомив голова обласної військової адміністрації Павло Кириленко.

Знову під обстріл потрапив Авдіївський коксохімічний завод – цього разу під мінометний. Пошкоджена одна будівля, інформації про жертв наразі немає. Також внаслідок нічного обстрілу по Авдіївці пошкоджено житловий будинок і школу.

Фото: Павло Кириленко/Донецька ОДА

Мар’їнку росіяни обстріляли вночі запалювальними снарядами – є осередки займання у приватному секторі. Майже цілодобово тривають обстріли в районі Новомихайлівки.

Фото: Павло Кириленко/Донецька ОДА

Попри все, фахівцям вдалося відновити лінію електропередач на Красногорівку.

Фото: Павло Кириленко/Донецька ОДА

Фото: Павло Кириленко/Донецька ОДА

Фото: Павло Кириленко/Донецька ОДА

Нагадаємо, обстріл по Авдіївському коксохімічному заводу росіяни проводили і вчора. Є загиблі і поранені – щонайменше 10 жертв і 15 потерпілих.