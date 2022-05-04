За вівторок по Луганщині завдали чотирьох ракетно-бомбових ударів, загинуло дві людини

Крім того, росіяни десятки разів обстрілювали міста і села області з артилерії.

Росія за вівторок завдала чотирьох ракетно-бомбових ударів по Сєвєродонецьку, Рубіжному, Лисичанську та Золотому-4. Загинули дві людини.

Ворог також штурмував район Попасної, де тривають бойові дії. Про це повідомив голова Луганської ОВА Сергій Гайдай.

"Вчора кожне наше місто потерпало від ворога. Чотири населені пункти витримали ракетно-бомбові удари. Попасну росіяни не просто руйнують – вони видаляють її з мапи Луганщини як населений пункт. 34 рази ворог вдарив по житловим районам області", – написав він.

Жертвами обстрілів є мешканка Лисичанська та чоловік із Попасної. В Лисичанську поранення отримали ще дві жінки. Це місто за вчора зазнало 10 артобстрілів. Сєвєродонецьк – восьми, ще 10 – Попаснянська та Гірська громади.

Чотири будинки пошкоджені в Сєвєродонецьку, 12 – у Лисичанську, сім – в Оріховому, шість – в Рубіжному, чотири – в Гірському, чотири – в Попасній, два – у Врубівці.

"У Лисичанську полум’ям було охоплено будівлю Луганського обласного медичного центру небезпечних інфекційних хвороб та одну зі шкіл міста. У Сиротиному – єдину в населеному пункті школу. У Сєвєродонецьку – торговельний центр", – додав голова адміністрації.

Фото: Сергій Гайдай у Telegram Обстріл Луганської області

Тим часом захисники відбили 12 атак ворога – знищено шість танків, п’ять артилерійських систем (з них 3 РСЗВ), 15 одиниць бойової броньованої техніки та дев’ять автомобілів ворога. Підрозділи ППО збили одну крилату ракету та три безпілотні літальні апарати типу "Орлан-10".

Нагадаємо, російські військові знищили в Луганській області протитуберкульозний диспансер. 3 травня будівля Бельгійської спадщини загорілася внаслідок обстрілу.

Вчора росіяни завдали ракетних ударів по Дніпропетровській, Кіровоградській, Львівській, Вінницькій, Київській, Закарпатській, Одеській та Донецькій областях. Закарпаття було вражене уперше за війну.