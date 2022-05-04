У вчорашній смертельній ДТП за участі трьох транспортних засобів у с. Ситне Дубенського району Рівненської області загинуло 26 осіб. Учора було відомо про 16 жертв.

Про це повідомили у МВС.

У салоні автобуса перебувало 35 пасажирів та один водій.

Жертвами ДТП є 24 пасажири та двоє водіїв (мікроавтобуса та автобуса). Травмувалося 12 осіб: 11 пасажирів автобуса та водій бензовоза.

Усі пасажири — віком від 17 до 69 років. Наймолодшому 12 травня мало виповнитися 18 років.

Усі учасники ДТП – із Житомирської, Київської, Чернігівської, Харківської та Хмельницької областей.

З'ясовано, що водій автомобіля “Mercedes-Benz Vito”, який спричинив ДТП, здійснював маневр обгону іншого автомобіля, виїхав на зустрічну смугу, де зіткнувся з бензовозом.

Особа загиблого кермувальника мікроавтобуса поки що не встановлена.

На момент ДТП у салоні автобуса "Setra", який прямував до Польщі, перебувало 34 пасажири та один водій. З’ясувалося, що ще один пасажир мав сідати в м. Броди, а другий водій – у Львові.

Поліцейські, рятувальники, судові експерти завершують огляд місця події, ідентифікують загиблих, утім анкетні дані трьох осіб поки що не встановлені.

“Нагадаємо: 067 675 42 92 – за цим номером у поліції Рівненської області рідні можуть отримати інформацію про учасників аварії”, – йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, вчора близько 19:30 на трасі Київ – Чоп зіткнулися бензовоз, автобус і легкове авто.