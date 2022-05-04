У вчорашній смертельній ДТП за участі трьох транспортних засобів у с. Ситне Дубенського району Рівненської області загинуло 26 осіб. Учора було відомо про 16 жертв.
Про це повідомили у МВС.
У салоні автобуса перебувало 35 пасажирів та один водій.
Жертвами ДТП є 24 пасажири та двоє водіїв (мікроавтобуса та автобуса). Травмувалося 12 осіб: 11 пасажирів автобуса та водій бензовоза.
Усі пасажири — віком від 17 до 69 років. Наймолодшому 12 травня мало виповнитися 18 років.
Усі учасники ДТП – із Житомирської, Київської, Чернігівської, Харківської та Хмельницької областей.
З'ясовано, що водій автомобіля “Mercedes-Benz Vito”, який спричинив ДТП, здійснював маневр обгону іншого автомобіля, виїхав на зустрічну смугу, де зіткнувся з бензовозом.
Особа загиблого кермувальника мікроавтобуса поки що не встановлена.
На момент ДТП у салоні автобуса "Setra", який прямував до Польщі, перебувало 34 пасажири та один водій. З’ясувалося, що ще один пасажир мав сідати в м. Броди, а другий водій – у Львові.
Поліцейські, рятувальники, судові експерти завершують огляд місця події, ідентифікують загиблих, утім анкетні дані трьох осіб поки що не встановлені.
“Нагадаємо: 067 675 42 92 – за цим номером у поліції Рівненської області рідні можуть отримати інформацію про учасників аварії”, – йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, вчора близько 19:30 на трасі Київ – Чоп зіткнулися бензовоз, автобус і легкове авто.