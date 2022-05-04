На окупованих територіях Херсонщини росіяни запустили в обіг фальшиві рублі, - Соболевський

Російську окупанти пустили в обіг на окупованих територіях Херсонщини фальшиві рублі.

Про це повідомив перший заступник голови Херсонської облради Юрій Соболевський.

"Вишенька на торті" - жадібність орків та їх місцевих "дивлячих" перемогла страх відповідальності перед "москвою", і в обіг масово пішли фальшиві рублі. Причому той факт, що фальшиві купюри сильно відрізняються за якістю, говорить про те, що грають у цю гру відразу кілька незалежних один від одного груп, які бажають збагатитися на хвилі "реформ". Часу в них мало, тому поспішають і хочуть встигнути зібрати якнайбільше за той період, поки область окупована", - розповів Соболевський.

За його словами, загарбники почали намагатись за допомогою цих фальшивих купюр скуповувати у населення цінні речі, ювелірні прикраси, побутову техніку.

Соболевський також повідомив, що місцеві підприємці масово відмовляються брати участь У запровадженні так званої рублевої зони.

"Навіть для зйомок пропагандистських сюжетів оркам доводиться безпосередньо напружуватися, щоб когось змусити взяти у цьому участь. Найважче нашим людям доводиться у Генічеську та Каховці – там тиск просто колосальний", - додав перший заступник голови Херсонської облради.

Також Соболевський відзначив "дикий валютний курс", який нав'язують росіяни при обміні та торгівлі.

"1 до 2 – це навіть не смішно. Це просто ще одна форма пограбувати мешканців області", - наголосив Соболевський.

Він закликав жителів області відмовлятися брати до рук "криваві папірці" росіян.

"Якщо більшість населення збереже стійкість у цьому питанні, нічого в них не вийде", - переконаний Юрій Соболевський.

Нагадаємо, окупаційна влада Херсонської області заявила, що область з 1 травня"переходить у рублеву зону". Вона зазначила, що "перехідний період займе до 4 місяців".