Наслідки обстрілів Львівщини: двоє поранених, затримка потягів і знеструмлені населені пункти, - Козицький

Внаслідок російських обстрілів Львівщини 3 травня двоє людей отримали поранення. Також є затримка руху потягів і знеструмлено частину населених пунктів.

Про це на брифінгу в Ukraine Media Center повідомив керівник Львівської ОВА Максим Козицький.

"ППО засікла шість ракет, дві з них були збиті, три влучили в електричні підстанції залізної дороги, одна з них влетіла в Львівську область, далі влучила в Закарпатську область, також в підстанцію залізної дороги. Це був цілеспрямований удар по ланцюжках постачання. В тому числі гуманітарної допомоги зі сторони заходу, на сторону сходу", - розповів Козицький.

За його словами, на даний момент є інформація про двох людей, котрі постраждали від обстрілів РФ.

Міський голова Львова Андрій Садовий розповів про стан потерпілих.

"Перший постраждалий - 58 років, родом із Закарпаття. Ударна хвиля відкинула його до стіни, удар в грудну клітку, розрив одного з легень, проведена операція. Загрози життю немає. Другий потерпілий - 24 роки. Осоколочні поранення кінцівок, провели операцію. Витягнули частину осколків, але треба буде робити ще одну операцію. Загрози життю також немає", - сказав Садовий.

Через ворожі обстріли є затримка руху поїздів.

"Якщо брати складову постачання електроенергії, то удари були критичними для тяглих підстанцій залізниці. На даний момент є затримка руху потягів. Але ми частково це відновили. Зараз маємо затримку, але постачання буде відновлюватися", - додав Максим Козицький.

Він додав, що на вчорашній вечір більш ніж 85 тисяч домогосподарств і більше 12 населених пунктів повністю були знеструмлені, 5 - частково.

"Це приблизно 250 тисяч людей залишились без електропостачання. На сьогоднішній ранок 630 домогосподарств або приблизно 2000 людей залишаються без постачання електроенергії", - сказав Козицький.

Він підкреслив, що над ліквідацією наслідків обстрілів працюють співробітники Львівської залізниці та обленерго. Для гасіння пожежі залучили 130 надзвичайників та 30 одиниць техніки. Пожежі загасили на усіх пошкоджених об‘єктах.

"Враховуючи атаки, які відбулися по Львову, були серйозні проблемі, завдані інфраструктурі. Ми були вимішені перевести на автономне живлення дві наші медичні установи. Також на резервне живлення були переведені системи подачі води. Слава Богу, що ми своєчасно зробили всі заходи - що ми можемо постачати воду до Львова взагалі без електроенергії", - розповів Андрій Садовий.

Нині заклади обласного центру вже переведено в звичний режим.

Нагадаємо, вчора ввечері у Львові ввечері пролунали чотири потужні вибухи. Сили української ППО збили дві з шести російських ракет над областю. Три влучили в електричні підстанції у Львівській області. Одна – в електричну підстанцію на Закарпатті.