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Іспанський суд відпустив Шарія під підписку про невиїзд, – El Pais

Україна повинна офіційно подати запит на його екстрадицію. 

Іспанський суд відпустив Шарія під підписку про невиїзд, – El Pais
Анатолий Шарий
Фото: Lenta.ru

Іспанський суд відпустив проросійського блогера Анатолія Шарія після затримання під підписку про невиїзд. Про це пише місцеве видання El Pais.

Шарій перебуватиме на волі, допоки Україна не висуне офіційну вимогу щодо його екстрадиції, стверджує видання. 

Голова слідчого суду №4 Національного суду Хосе Луїс Калама заборонив Шарію виїжджати за межі Іспанії, зобовʼязав його двічі на місяць прибувати до судового органу та вилучив паспорт.

Ці заходи будуть чинними принаймні місяць, якщо Київ не надасть запит про екстрадицію.

За даними видання El Diaro, Шарій з 2019 року проживав на віллі біля моря в іспанському місті Таррагона з дружиною і сином. До Іспанії він перебрався з Литви, коли минув термін пʼятирічного дозволу на проживання. 

Шарія затримали 4 травня іспанські правоохоронні органи. В Україні його підозрюють за двома статтями: державна зрада та порушення рівноправності громадян залежно від їх расової, національної належності, релігійних переконань, інвалідності та за іншими ознаками. 

СБУ вважає, що Анатолій Шарій діяв на замовлення іноземних структур. Низка експертних досліджень встановила, що в інтерв'ю і виступах блогера наявні факти підривної діяльності проти України. Слідство вважає, що він з 2012 року сприяв неурядовим і державним структурам Росії у проведенні інформаційних операцій.

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